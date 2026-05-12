12 мая 2026 в 13:50

Россиянам рассказали, чем лучше запастись на случай новой пандемии

Инструктор по выживанию Алешкин: на случай пандемии лучше запастись макаронами

На случай пандемии лучше заранее запастись крупами, макаронами, мукой, растительным маслом, солью, сахаром, чаем и кофе, перечислил в беседе с LIFE.ru инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин. Он также посоветовал приобрести мясные, овощные и фруктовые консервы.

В ситуациях, когда нужно длительное время находиться дома, например, в пандемию, и, возможно, без электричества — то есть холодильник не работает, — потребуются все продукты длительного хранения. Это сухие крупы, макароны, мука, растительное масло, соль, сахар, чай, кофе и тому подобное. По сути, можно ориентироваться на набор для похода: все, что не портится и не сгниет. Мясные, овощные, фруктовые консервы — все это хорошо хранится, — порекомендовал Алешкин.

Помимо этого, во время потенциальной пандемии могут пригодиться витамины в таблетках. Их можно будет использовать, если не будет доступа к свежим овощам и фруктам. Вдобавок к продуктам эксперт призвал собрать полноценную аптечку: антибиотики, капли для глаз и ушей, жаропонижающие, антигистаминные и другие базовые препараты.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что миру вряд ли грозит пандемия из-за хантавируса. специалист подчеркнул, что вирусы с таким длительным инкубационным периодом не вызывают пандемии. Кроме того, по его словам, от человека к человеку инфекция передается только при тесном контакте.

