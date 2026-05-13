Названы умные гаджеты, которые будут бесполезны и даже опасны

Умный замок в случае поломки может запереть хозяина дома, заявила NEWS.ru основатель студии дизайна АМДизАрт Алена Крайчинская. По ее словам, еще одним бесполезным приобретением для многих пользователей становится умный чайник.

Какие устройства могут быть не только бесполезны, но и опасны? Умный чайник. В реальности при его использовании вам все равно надо будет наливать в него воду и ставить на место. Умный замок. Хотя он может повысить безопасность, в случае поломки или сбоя вы рискуете остаться запертым снаружи или внутри дома. Умные гаджеты действительно могут сделать нашу жизнь проще и комфортнее, если использовать их с умом. Главное — выбирать те устройства, которые соответствуют вашим потребностям, а не гнаться за модой, — пояснила Крайчинская.

Ранее преподаватель кафедры инструментального и прикладного ПО Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников заявил, что злоумышленники могут взломать умную бытовую технику. По его словам, риск возрастает, если производитель устанавливает стандартные пароли.