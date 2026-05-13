В Госдуме предложили увеличить штрафы за обман пенсионеров Депутат Панеш: штрафы для компаний за обман нужно увеличить до 2% оборота

Штрафы для компаний за обман пенсионеров необходимо увеличить до 2% оборота, заявил LIFE.ru депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он также предложил ввести «потребительский стандарт для пенсионеров».

Он должен включать запрет на любые дополнительные платные услуги без отдельного письменного согласия пенсионера, заверенного его подписью. При отсутствии такого согласия услуга считается навязанной, — рассказал Панеш.

Депутат подчеркнул, что договоры должны быть написаны простым языком и с использованием крупного шрифта. По его словам, перед оформлением дополнительных услуг пенсионеры должны получать их подробное разъяснение.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что банковским организациям нужно усилить мониторинг и блокировку нетипичных операций пенсионеров — это поможет в борьбе с мошенниками. По его словам, запрета на сделки с недвижимостью без личного участия собственника и самозапрета на кредиты недостаточно для того, чтобы существенно снизить число жертв аферистов.