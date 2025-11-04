Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 20:28

Превращаю картошку в шедевр за одну ночь: маринованный картофель в банке с чесночком и специями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Превращаю картошку в шедевр за одну ночь! Этот маринованный картофель в банке с чесночком и специями станет неожиданным и самым желанным гостем на вашем столе — остро-пряный, с насыщенным ароматом и нежной текстурой.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 100 мл растительного масла, 50 мл яблочного или винного уксуса, 4-5 зубчиков чеснока, 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. молотого черного перца, 1 ч. л. соли, пучок свежего укропа. Картофель тщательно вымойте щеткой, если крупный — разрежьте на половинки или четвертинки. Отварите до готовности в подсоленной воде, примерно 15–20 минут. В отдельной миске смешайте масло, уксус, пропущенный через пресс чеснок, все специи и мелко нарубленный укроп. Горячий отваренный картофель переложите в глубокую емкость и сразу же залейте приготовленным маринадом, аккуратно перемешайте, чтобы каждая картофелина покрылась соусом. Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 1-2 часа, затем уберите в холодильник минимум на 4-5 часов или на ночь.

Такая картошка идеально дополнит мясные блюда или выступит в роли самостоятельной яркой закуски.

Ранее стало известно, как замариновать морковь по-болгарски: обалденные баночки на зиму без стерилизации.

Читайте также
«Безграмотность»: Малышева раскрыла неприятный сюрприз одного рецепта кофе
Общество
«Безграмотность»: Малышева раскрыла неприятный сюрприз одного рецепта кофе
Картофельная бабка с сосисками: быстрая белорусская запеканка — простой рецепт выручит всегда
Общество
Картофельная бабка с сосисками: быстрая белорусская запеканка — простой рецепт выручит всегда
Корейские драники с обалденным соусом: картофельные биточки по этому рецепту получаются удивительно вкусными, а готовить проще простого
Общество
Корейские драники с обалденным соусом: картофельные биточки по этому рецепту получаются удивительно вкусными, а готовить проще простого
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — сочная курица «Алла Водка»: просто и очень вкусно
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — сочная курица «Алла Водка»: просто и очень вкусно
Вкуснейший «Кордон блю» из курицы. Никакой возни и хлопот — не придётся отбивать и панировать. Все очень просто
Общество
Вкуснейший «Кордон блю» из курицы. Никакой возни и хлопот — не придётся отбивать и панировать. Все очень просто
рецепты
картошка
ужины
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пентагоне высказались о сокращении военного контингента в Европе
В Британии раскрыли, сколько достанется Украине от продажи «Челси»
США разрешили связанные с самолетами Лукашенко операции
Путин подписал закон о корректировке бюджета на 2025 год
В Госдуме рассказали, как сэкономить на дачных платежах
Десятки огневых групп для борьбы с БПЛА появились у российской границы
Страшное ДТП унесло жизни пенсионерки и молодой девушки в Сочи
Британская актриса заработала гигантскую сумму на сервисе для взрослых
В Европе подняли в воздух истребители из-за воздушной тревоги
«Сама того не ведая»: Шеремет о проболтавшейся Каллас и планах Запада
Возмездие за Суджу, «мазохизм» Европы, жесткий ответ МИД РФ: что дальше
Домашняя красная рыба за 2 часа: попробуйте сейчас
«Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд
«Решающее преимущество»: во Франции признали превосходство России над ЕС
«Работать для вашей культуры»: немецкий пианист поблагодарил Путина
«Мы осуждаем»: в МИД Грузии резко высказались об отчете Евросоюза
В Германии начали отказываться от одного из атрибутов Рождества
На Филиппинах во время тайфуна разбился военный вертолет
На Аляске забили тревогу из-за просыпающегося вулкана
Президент ФРГ сделал заявление о возможной депортации беженцев из страны
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето
Общество

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.