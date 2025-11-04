Превращаю картошку в шедевр за одну ночь: маринованный картофель в банке с чесночком и специями

Превращаю картошку в шедевр за одну ночь: маринованный картофель в банке с чесночком и специями

Превращаю картошку в шедевр за одну ночь! Этот маринованный картофель в банке с чесночком и специями станет неожиданным и самым желанным гостем на вашем столе — остро-пряный, с насыщенным ароматом и нежной текстурой.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 100 мл растительного масла, 50 мл яблочного или винного уксуса, 4-5 зубчиков чеснока, 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. молотого черного перца, 1 ч. л. соли, пучок свежего укропа. Картофель тщательно вымойте щеткой, если крупный — разрежьте на половинки или четвертинки. Отварите до готовности в подсоленной воде, примерно 15–20 минут. В отдельной миске смешайте масло, уксус, пропущенный через пресс чеснок, все специи и мелко нарубленный укроп. Горячий отваренный картофель переложите в глубокую емкость и сразу же залейте приготовленным маринадом, аккуратно перемешайте, чтобы каждая картофелина покрылась соусом. Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 1-2 часа, затем уберите в холодильник минимум на 4-5 часов или на ночь.

Такая картошка идеально дополнит мясные блюда или выступит в роли самостоятельной яркой закуски.

Ранее стало известно, как замариновать морковь по-болгарски: обалденные баночки на зиму без стерилизации.