Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 20:00

Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — сочная курица «Алла Водка»: просто и очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется чего-то элегантного, но не слишком сложного, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой! Нежные куриные грудки в бархатном томатно-сливочном соусе с пикантной ноткой водки и чеснока — звучит как блюдо из итальянского ресторана, правда? А готовится всего за 20 минут! Водка здесь — не для алкоголя, а для глубины вкуса: она раскрывает томатную кислинку и подчеркивает сливочность соуса. Этот рецепт я освоила еще от мамы, и он никогда не подводит.

Вам понадобится 2 куриные грудки, 3 зубчика чеснока, 400 г протертых томатов (в банке), 120 мл сливок, 60 мл водки, 1 ст. л. сливочного масла, свежий базилик, соль, перец. Грудки нарежьте поперек волокон, посолите, поперчите. Обжарьте на оливковом масле до золотистости (4-5 минут с каждой стороны). Переложите на тарелку. В ту же сковороду добавьте сливочное масло и тонко нарезанный чеснок. Обжарьте 1 минуту до аромата. Влейте томаты, сливки и водку. Доведите до слабого кипения и готовьте 5 минут, помешивая. Верните курицу в соус, прогрейте 2 минуты. Подавайте, посыпав рубленым базиликом. Идеально с пастой или рисом!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Вкуснейший «Кордон блю» из курицы. Никакой возни и хлопот — не придётся отбивать и панировать. Все очень просто
Общество
Вкуснейший «Кордон блю» из курицы. Никакой возни и хлопот — не придётся отбивать и панировать. Все очень просто
Только картошка, сыр и немного сливок — простой ужин для всей семьи. Рецепт французский, а продукты все самые обычные
Общество
Только картошка, сыр и немного сливок — простой ужин для всей семьи. Рецепт французский, а продукты все самые обычные
«Безграмотность»: Малышева раскрыла неприятный сюрприз одного рецепта кофе
Общество
«Безграмотность»: Малышева раскрыла неприятный сюрприз одного рецепта кофе
Вкусный ужин на всю семью. Нужны грудка, яйца и мука — просто окунаем в смесь и обжариваем
Общество
Вкусный ужин на всю семью. Нужны грудка, яйца и мука — просто окунаем в смесь и обжариваем
ужины
рецепты
курица
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пентагоне высказались о сокращении военного контингента в Европе
В Британии раскрыли, сколько достанется Украине от продажи «Челси»
США разрешили связанные с самолетами Лукашенко операции
Путин подписал закон о корректировке бюджета на 2025 год
В Госдуме рассказали, как сэкономить на дачных платежах
Десятки огневых групп для борьбы с БПЛА появились у российской границы
Страшное ДТП унесло жизни пенсионерки и молодой девушки в Сочи
Британская актриса заработала гигантскую сумму на сервисе для взрослых
В Европе подняли в воздух истребители из-за воздушной тревоги
«Сама того не ведая»: Шеремет о проболтавшейся Каллас и планах Запада
Возмездие за Суджу, «мазохизм» Европы, жесткий ответ МИД РФ: что дальше
Домашняя красная рыба за 2 часа: попробуйте сейчас
«Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд
«Решающее преимущество»: во Франции признали превосходство России над ЕС
«Работать для вашей культуры»: немецкий пианист поблагодарил Путина
«Мы осуждаем»: в МИД Грузии резко высказались об отчете Евросоюза
В Германии начали отказываться от одного из атрибутов Рождества
На Филиппинах во время тайфуна разбился военный вертолет
На Аляске забили тревогу из-за просыпающегося вулкана
Президент ФРГ сделал заявление о возможной депортации беженцев из страны
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето
Общество

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.