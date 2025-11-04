Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — сочная курица «Алла Водка»: просто и очень вкусно

Когда хочется чего-то элегантного, но не слишком сложного, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой! Нежные куриные грудки в бархатном томатно-сливочном соусе с пикантной ноткой водки и чеснока — звучит как блюдо из итальянского ресторана, правда? А готовится всего за 20 минут! Водка здесь — не для алкоголя, а для глубины вкуса: она раскрывает томатную кислинку и подчеркивает сливочность соуса. Этот рецепт я освоила еще от мамы, и он никогда не подводит.

Вам понадобится 2 куриные грудки, 3 зубчика чеснока, 400 г протертых томатов (в банке), 120 мл сливок, 60 мл водки, 1 ст. л. сливочного масла, свежий базилик, соль, перец. Грудки нарежьте поперек волокон, посолите, поперчите. Обжарьте на оливковом масле до золотистости (4-5 минут с каждой стороны). Переложите на тарелку. В ту же сковороду добавьте сливочное масло и тонко нарезанный чеснок. Обжарьте 1 минуту до аромата. Влейте томаты, сливки и водку. Доведите до слабого кипения и готовьте 5 минут, помешивая. Верните курицу в соус, прогрейте 2 минуты. Подавайте, посыпав рубленым базиликом. Идеально с пастой или рисом!

