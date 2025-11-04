Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 21:42

Экс-соведущая Николаева трогательно отреагировала на его смерть

Телеведущая Грибалева: Николаев был легендарным профессионалом с супервкусом

Лариса Грибалева Лариса Грибалева Фото: PhotoExpress/Legion Media

Телеведущий Юрий Николаев был легендарным профессионалом, обладавшим супервкусом, заявила NEWS.ru его экс-коллега по передаче «Утренняя почта» Лариса Грибалева. Собеседница отметила, что Николаев научил ее работать с текстом и камерой.

Очень скорбная весть. В моей жизни как молодой тогда и очень неопытной телеведущей для меня был классный опыт поработать с таким легендарным профессионалом, как Юрий Николаев. Я приезжала на съемки из Минска. Он был очень собранный, он соблюдал тайминг, когда он был на площадке, у съемочной группы не было необоснованных перерывов, все работали, — добавила Грибалева.

По ее словам, для Белоруссии визит Юрия Николаева в Минск и съемки в республиканской версии «Утренней почты» стали заметными событиями. Грибалева подчеркнула, что навсегда останется ему благодарной.

Он меня научил работать с текстом, работать в кадре. Я не могла его подвести. Для меня эти дни работы были счастьем. Мы не были близко знакомы в плане общения, но мне посчастливилось работать с ним на главном канале России. Он потом приезжал к нам в Минск, снимался в нашей версии «Утренней почты». Это было событие для нашей страны, для нашего ТВ. Ушла легенда, человек старой закалки. Он был всегда на позитиве. Всегда отлично одевался, у него был супервкус. Благодарна ему, — подытожила Грибалева.

О смерти Юрия Николаева ранее сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Телеведущий ушел из жизни на 77-м году жизни.

