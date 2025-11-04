Путин оценил разработку «Посейдона» и «Буревестника» Путин: создание «Посейдона» и «Буревестника» имело историческое значение для РФ

Разработка стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» имеет историческое значение для народа России, заявил президент РФ Владимир Путин. Такое мнение он высказал в ходе церемонии награждения конструкторов оружия, передает РИА Новости.

Хочу поблагодарить вас и все научные, производственные, трудовые коллективы, а это десятки тысяч людей, которые участвовали в создании этого мощного, эффективного, уникального оружия. Результат, которого вы добились, имеет, без преувеличения, историческое значение для нашего народа, — сказал Путин.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что испытания российского аппарата «Посейдон» и ракеты «Буревестник» сбили с толку президента США Дональда Трампа. По его мнению, именно это побудило американского лидера распорядиться о возобновлении ядерных тестов.

Обозреватель Брэндон Вайхерт отметил, что западным странам следует всерьез воспринять опасность российского автономного подводного аппарата «Посейдон», способного кардинально изменить баланс сил. Этот БПЛА представляет собой уникальную стратегическую разработку, сочетающую ядерную энергоустановку и беспилотное управление, добавил он.