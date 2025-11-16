«Модернизация арсенала»: в НАТО испугались одного мощного оружия России

Новые российские стратегические крылатые ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем представляют серьезную угрозу безопасности, о чем свидетельствует секретный отчет Североатлантического альянса, процитированный немецким изданием Bild. В материале утверждается, что Москва завершила модернизацию своего ядерного арсенала, получив несколько обновленных видов вооружений.

Модернизация ядерного арсенала России завершена. Теперь у Москвы есть несколько обновленных видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности, — говорится в материале.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил об уникальных характеристиках российской крылатой ракеты «Буревестник», способной находиться в воздухе месяцами благодаря особой силовой установке. Специалист подчеркнул, что ключевой особенностью комплекса выступает компактный ядерный двигатель, не имеющий мировых аналогов.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» представляют собой передовые технологии глобального уровня. По его словам, другие государства в настоящее время не обладают аналогичными разработками, а их возможное появление следует ожидать не ранее отдаленной перспективы.