Ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» — это мировые прорывные технологии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, таких нет ни у одной страны, а если и появятся, то нескоро, передает журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Это действительно мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны, — заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что никакой реакции со стороны США на заявления о необходимости провести ядерные испытания, прозвучавшие на заседании Совбеза России, не поступало. По его словам, Вашингтон также не реагировал на успешные испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

До этого китайское издание Sohu сообщило, что заявление президента РФ Владимира Путина об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон», а также его поручение создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ стали свидетельством мастерства главы государства в искусстве стратегии. По словам аналитиков, ответ России на отмену саммита в Будапеште и на санкции США произвел на мировое сообщество мощное впечатление.