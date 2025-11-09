Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 14:05

«Появятся нескоро»: в Кремле оценили «Буревестник» и «Посейдон»

Песков: ракеты «Буревестник» и «Посейдон» стали прорывными технологиями

Торпеда «Посейдон» Торпеда «Посейдон» Фото: МО РФ

Ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» — это мировые прорывные технологии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, таких нет ни у одной страны, а если и появятся, то нескоро, передает журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Это действительно мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны, — заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что никакой реакции со стороны США на заявления о необходимости провести ядерные испытания, прозвучавшие на заседании Совбеза России, не поступало. По его словам, Вашингтон также не реагировал на успешные испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

До этого китайское издание Sohu сообщило, что заявление президента РФ Владимира Путина об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон», а также его поручение создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ стали свидетельством мастерства главы государства в искусстве стратегии. По словам аналитиков, ответ России на отмену саммита в Будапеште и на санкции США произвел на мировое сообщество мощное впечатление.

Дмитрий Песков
Посейдон
Буревестник
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 9 ноября, фото, видео
В ДНР рассказали, чем вынуждены заниматься бойцы ВСУ под Красноармейском
В Кремле раскрыли подробности награждения создателей «Буревестника»
«Ягуар пробудится»: Трампа припугнули древним пророчеством
Военкор раскрыл реальные масштабы энергетического коллапса на Украине
В Мьянме снесли больше сотни зданий из-за мошенников
Патриарх наградил представителей власти церковными орденами
«Негативный сигнал»: стало известно о тревожном для Зеленского жесте Запада
Названо место проведения церемонии прощания с Владимиром Симоновым
«Появятся нескоро»: в Кремле оценили «Буревестник» и «Посейдон»
Баня загорелась в жилом комплексе российского города
Погода в Москве в понедельник, 10 ноября: ждать ли заморозков и снега
«Наше вооружение лучше»: Лавров намекнул на кризис в ВПК США
В США раскрыли шокирующую правду о доходах Meta от мошеннической рекламы
Песков раскрыл, проводили ли Россия и Китай ядерные испытания
Лавров рассказал об одержимости Запада секретами России в одной сфере
Выживший в огненном ДТП с Lamborghini раскрыл подробности аварии
Умер художник-концептуалист Булатов
В Госдуме пригрозили ВСУ ответом на повреждение энергосистемы Белгорода
«Это последний раз»: Симоньян высказалась о съемках на фоне химиотерапии
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.