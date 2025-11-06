В Кремле раскрыли, как США отреагировали на «Посейдон» и «Буревестник»

В Кремле раскрыли, как США отреагировали на «Посейдон» и «Буревестник» Песков: от США не последовало реакций на заявления СБ о ядерных испытаниях

Никакой реакции со стороны США на заявления о необходимости провести ядерные испытания, прозвучавшие на заседании Совбеза России, не поступало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон также не реагировал на успешные испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», передает ТАСС.

Нет, не поступала, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча прошла в очном формате.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече предложил президенту начать немедленную полномасштабную подготовку к испытанию ядерного оружия. Вопрос прокомментировали начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор СВР Сергей Нарышкин, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников. Белоусов отметил, что готовность полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение испытаний в сжатые сроки.