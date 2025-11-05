Путин собрал Совет безопасности в Кремле

Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча пройдет в очном формате, сообщает РИА Новости.

Предыдущее совещание прошло в пятницу, 31 октября.

Ранее на портале правовых актов был опубликован указ Путина о включении в состав Совбеза РФ полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени. Из состава Совбеза исключили председателя Верховного суда России Игоря Краснова. У президента также состоялась традиционная встреча с постоянными членами Совета безопасности.

Он обсудил с ними обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса страны и дополнительные меры безопасности на дорогах. Профильным докладчиком стал глава МВД Владимир Колокольцев.

До этого бывший первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков был назначен на должность заместителя министра обороны России. Глава военного ведомства Андрей Белоусов сообщил о перестановке в ведомстве на заседании Совета министров обороны государств СНГ.