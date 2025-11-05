Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 17:04

Путин собрал Совет безопасности в Кремле

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча пройдет в очном формате, сообщает РИА Новости.

Предыдущее совещание прошло в пятницу, 31 октября.

Ранее на портале правовых актов был опубликован указ Путина о включении в состав Совбеза РФ полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени. Из состава Совбеза исключили председателя Верховного суда России Игоря Краснова. У президента также состоялась традиционная встреча с постоянными членами Совета безопасности.

Он обсудил с ними обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса страны и дополнительные меры безопасности на дорогах. Профильным докладчиком стал глава МВД Владимир Колокольцев.

До этого бывший первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков был назначен на должность заместителя министра обороны России. Глава военного ведомства Андрей Белоусов сообщил о перестановке в ведомстве на заседании Совета министров обороны государств СНГ.

Владимир Путин
Совбез РФ
Дмитрий Песков
совещания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мельникова раскрыла, как изменилась гимнастика за время отстранения России
Новый премьер Японии провела первый разговор с Зеленским
Аналитик ответил, почему могут вырасти телекоммуникационные тарифы
«Будут убивать»: участник СВО назвал нелегальный источник доходов Украины
На Солнце зафиксирована «красивая» вспышка
Экс-нардеп объяснил, почему Порошенко критикует Зеленского
IT-эксперт рассказал, как мошенники заманивают людей скидками
«Большая ошибка»: сенатор об учениях США с отработкой ядерного удара по РФ
В Подмосковье поймали вора сливочного масла
В Кремле раскрыли важный нюанс в распоряжении Путина о ядерных испытаниях
Раскрыты наиболее высокооплачиваемые профессии в Москве
В Одесской области произошло несколько взрывов
В России объяснили, почему «крах» Зеленского ничего не решит на Украине
Экс-премьер Украины раскрыл, почему на самом деле Трамп не дает Tomahawk
На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло массовое отравление
Трамп сделал громкое заявление о дружбе с Си Цзиньпином после ввода пошлин
Как выбрать стильное постельное белье, которое украсит спальню
Грузинские пограничники не отпускают домой россиянку с сыном-инвалидом
Общественник — участник СВО назвал самое мощное оружие России
Спрятавшей убитую дочь в диване женщине избрали меру пресечения
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.