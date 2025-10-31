Путин произвел перестановку в Совбезе Путин включил Руденю в состав Совбеза РФ и исключил Краснова

Президент РФ Владимир Путин включил в состав Совбеза РФ своего полпреда в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю, текст соответствующего указа опубликован на портале правовых актов. Из состава Совбеза исключили председателя Верховного суда России Игоря Краснова.

Включить в состав в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Руденю И. М. — полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; исключить из состава Краснова И. В., — говорится в тексте указа.

В пятницу у президента состоялась традиционная встреча с постоянными членами Совета безопасности. Он обсудил с ними обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса страны и дополнительные меры безопасности на дорогах. Профильным докладчиком стал глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее бывший первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков был назначен на должность заместителя министра обороны России. Глава военного ведомства Андрей Белоусов сообщил о перестановке в ведомстве на заседании Совета министров обороны государств СНГ.