На Украине заочно осудили российского губернатора РИАН: главу Тверской области на Украине заочно осудили на восемь лет

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заочно осужден украинским судом на восемь лет лишения свободы, передает РИА Новости со ссылкой на документы инстанции. Поводом для приговора стала гуманитарная помощь, направленная властями региона жителям Бердянского района. В числе прочего, обвинение касается поставок российских учебников для местных школ.

Суд признал политика виновным в финансировании действий, направленных на изменение границ Украины. Основанием послужило подписанное главой региона в августе 2022 года соглашение о сотрудничестве между Тверской областью и Бердянским районом. В рамках этой инициативы был передан гуманитарный груз общим весом 64 тонны.

В рамках данного соглашения, среди прочего, происходило финансирование обеспечения учебных заведений указанного района российскими учебниками, <…> паспортизации населения документами РФ, — сказано в материалах суда.

Кроме того, Руденю обвинили в передаче военнослужащим ВС РФ материально-технических средств, амуниции и транспортных средств для выполнения боевых задач. К тому же в 2023 году правительство Тверской области под его руководством продолжило программу поддержки, расширив помощь военнослужащим и их семьям, а в 2024 году увеличив выплаты для заключающих контракт с Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что московский суд вынес заочный приговор молдавскому олигарху Вячеславу Платону, назначив ему 24 года лишения свободы. Он признан виновным в незаконном выводе из России более 48 млрд рублей.