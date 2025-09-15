Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 03:20

На Украине заочно осудили российского губернатора

РИАН: главу Тверской области на Украине заочно осудили на восемь лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заочно осужден украинским судом на восемь лет лишения свободы, передает РИА Новости со ссылкой на документы инстанции. Поводом для приговора стала гуманитарная помощь, направленная властями региона жителям Бердянского района. В числе прочего, обвинение касается поставок российских учебников для местных школ.

Суд признал политика виновным в финансировании действий, направленных на изменение границ Украины. Основанием послужило подписанное главой региона в августе 2022 года соглашение о сотрудничестве между Тверской областью и Бердянским районом. В рамках этой инициативы был передан гуманитарный груз общим весом 64 тонны.

В рамках данного соглашения, среди прочего, происходило финансирование обеспечения учебных заведений указанного района российскими учебниками, <…> паспортизации населения документами РФ, — сказано в материалах суда.

Кроме того, Руденю обвинили в передаче военнослужащим ВС РФ материально-технических средств, амуниции и транспортных средств для выполнения боевых задач. К тому же в 2023 году правительство Тверской области под его руководством продолжило программу поддержки, расширив помощь военнослужащим и их семьям, а в 2024 году увеличив выплаты для заключающих контракт с Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что московский суд вынес заочный приговор молдавскому олигарху Вячеславу Платону, назначив ему 24 года лишения свободы. Он признан виновным в незаконном выводе из России более 48 млрд рублей.

Украина
Россия
суды
Игорь Руденя
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
На Крымском мосту таинственно пропала собака
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.