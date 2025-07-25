В Москве заочно осудили миллиардера из Молдавии В Москве суд заочно приговорил молдавского олигарха Платона к 24 годам колонии

Московский суд вынес заочный приговор молдавскому олигарху Вячеславу Платону, назначив ему 24 года лишения свободы, сообщает Генеральная прокуратура РФ. Он признан виновным в незаконном выводе из России более 48 млрд рублей.

Преображенский районный суд Москвы рассмотрел уголовное дело в отношении Платона, который находится в международном розыске. Суд установил, что с июня 2013 года по май 2014-го Платон, будучи фактическим владельцем АО КБ «Молдиндконбанк», организовал преступное сообщество с целью незаконного вывода денежных средств в иностранной валюте из России.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что участники группы проводили валютные операции, переводя деньги с корреспондентских счетов российских кредитных организаций на счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк». При этом они предоставляли в банки документы с заведомо ложными данными о целях и условиях переводов.

Сумма выведенных средств составила более 48 млрд рублей. Суд учел предыдущие решения, в том числе приговор Тверского районного суда от 27 июля 2023 года, и назначил наказание с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее стало известно об аресте IT-миллиардера Сергея Мацоцкого в рамках дела о даче взятки. Он также является председателем правления компании IBS.