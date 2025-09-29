Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 12:53

Путин назначил полпреда в СЗФО

Руденя стал полпредом президента России в Северо-Западном федеральном округе

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Руденю полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Подписанный главой государства указ уже вступил в законную силу. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции РФ назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, — гласит указ.

Другим указом Путин освободил Руденю от должности губернатора Тверской области в связи с переходом на новую работу. По данным источника, он был основным претендентом на должность полпреда в СЗФО. В числе кандидатов также были заместитель полпреда Любовь Совершаева и глава Псковской области Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что экономиста Галину Изотову назначили новым заместителем председателя Счетной палаты России. Соответствующее решение приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании. С 2018 года она занимает пост замглавы Пенсионного фонда РФ.

До этого Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана новым генеральным прокурором страны. Прежде он занимал должность полпреда российского лидера в СЗФО. По словам Гуцана, для него это большая честь и он расценивает этот жест президента как проявление доверия.

Владимир Путин
указы
назначения
Игорь Руденя
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой
«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.