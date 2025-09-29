Путин назначил полпреда в СЗФО Руденя стал полпредом президента России в Северо-Западном федеральном округе

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Руденю полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Подписанный главой государства указ уже вступил в законную силу. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции РФ назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, — гласит указ.

Другим указом Путин освободил Руденю от должности губернатора Тверской области в связи с переходом на новую работу. По данным источника, он был основным претендентом на должность полпреда в СЗФО. В числе кандидатов также были заместитель полпреда Любовь Совершаева и глава Псковской области Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что экономиста Галину Изотову назначили новым заместителем председателя Счетной палаты России. Соответствующее решение приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании. С 2018 года она занимает пост замглавы Пенсионного фонда РФ.

До этого Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана новым генеральным прокурором страны. Прежде он занимал должность полпреда российского лидера в СЗФО. По словам Гуцана, для него это большая честь и он расценивает этот жест президента как проявление доверия.