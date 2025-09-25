В Госдуме назначили нового зампреда Счетной палаты России

Экономиста Галину Изотову назначили новым заместителем председателя Счетной палаты России. Соответствующее решение приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании.

Назначить Изотову Галину Сергеевну на должность заместителя председателя Счетной палаты Российской Федерации, — говорится в тексте постановления.

Изотова с 2018 года занимает пост замглавы Пенсионного фонда России. Раньше она работала в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Изотовой на должность заместителя председателя Счетной палаты РФ. Всего главе государства было предложено три кандидатуры.

