25 сентября 2025 в 12:49

В Госдуме назначили нового зампреда Счетной палаты России

В Госдуме назначили Галину Изотову новым зампредом Счетной палаты России

Галина Изотова Галина Изотова Фото: duma.gov.ru

Экономиста Галину Изотову назначили новым заместителем председателя Счетной палаты России. Соответствующее решение приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании.

Назначить Изотову Галину Сергеевну на должность заместителя председателя Счетной палаты Российской Федерации, — говорится в тексте постановления.

Изотова с 2018 года занимает пост замглавы Пенсионного фонда России. Раньше она работала в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Изотовой на должность заместителя председателя Счетной палаты РФ. Всего главе государства было предложено три кандидатуры.

До этого полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан заявил, что для него предложение российского лидера занять должность генпрокурора является большой честью и он расценивает этот жест как проявление доверия исходя из личных, профессиональных качеств и опыта работы. Политик особенно подчеркнул, что знает о деятельности Генеральной прокуратуры «не понаслышке».

