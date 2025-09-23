«Большая честь»: Гуцан о предложении Путина возглавить Генпрокуратуру РФ

Полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан заявил, что для него предложение российского лидера Владимира Путина занять должность генпрокурора является большой честью. Он отметил, что знает о деятельности ведомства «не понаслышке». Трансляция заседания конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации велась в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Для меня предложение <…> Владимира Владимировича Путина — это большая честь. Расцениваю его как проявление доверия, исходя из личных, профессиональных качеств опыта работы на различных государственных должностях, в том числе и Генеральной прокуратуры, — подчеркнул Гуцан.

Ранее сообщалось, что Путин продлил руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину срок федеральной государственной службы. Глава ведомства сможет занимать свой пост до 27 августа 2026 года. Отмечается, что Бастрыкин занимает должность главы СКР с 2011 года.

До этого стало известно, что российский лидер внес в Госдуму пять кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты. Как уточнил спикер Думы Вячеслав Володин, это Максим Зайцев, Игорь Каграманян, Олег Нилов, Данила Шилков и Михаил Щапов.