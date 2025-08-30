День знаний — 2025
30 августа 2025 в 17:15

Путин продлил срок службы Бастрыкину

Путин продлил Бастрыкину срок службы до августа 2026 года

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин продлил руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину срок федеральной государственной службы. Соответствующее распоряжение разместили на портале официального опубликования правовых актов. Глава ведомства сможет занимать свой пост до 27 августа 2026 года.

Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу, — сказано в распоряжении президента.

Бастрыкин занимает должность главы СКР с 2011 года. В СМИ ранее обсуждалась его возможная кандидатура на пост председателя Верховного суда России.

Ранее стало известно, что на должность генерального прокурора рассматривается полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. С 2000 по 2005 год он работал помощником замгенпрокурора по особым поручениям, после чего занял пост заместителя директора Федеральной службы судебных приставов. В 2007–2018 годах он занимал должность замгенпрокурора, а затем стал полпредом в СЗФО, сменив Александра Беглова.

Россия
президент РФ
Александр Бастрыкин
сроки
служба
Следственный комитет
