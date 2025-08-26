Полпред президента стал кандидатом на пост генпрокурора Полпред президента Гуцан стал кандидатом на пост генпрокурора

На должность генерального прокурора рассматривается полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, передает РБК. Еще один федеральный госслужащий передал, что Гуцан указан в списке кандидатов на должность, говорится в материале.

Журналисты уточнили, что Гуцан с 2000 по 2005 год был помощником замгенпрокурора по особым поручениям. Потом перешел в Федеральную службу судебных приставов на позицию замдиректора. С 2007 по 2018 год занимал должность замгенпрокурора. С нее он перешел на должность полпреда в СЗФО, заменив на этом посту Александра Беглова.

Ранее глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин сообщил, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. Депутат, бывший первый заместитель прокурора Москвы Юрий Синельщиков поддержал кандидатуру: по его мнению, это решение является обоснованным и продуманным.

Тем временем лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение, что Игорь Краснов подходит для должности председателя Верховного суда. У него огромный профессиональный опыт, он активный и деятельный специалист, пояснил политик.