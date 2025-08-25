Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Очень деятельный»: в ГД поддержали Краснова на должность главы ВС

Генпрокурор Игорь Краснов подходит для должности председателя Верховного суда, заявил NEWS.ru лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, у Краснова огромный профессиональный опыт, он активный и деятельный специалист.

У него огромный опыт в юриспруденции, он прошел путь от следователя до генерал-лейтенанта юстиции, больше пяти лет с успехом возглавлял Генпрокуратуру. Он очень деятельный, принципиальный профессионал своего дела. Мы в этом убеждались не раз: и в ходе наших встреч в Госдуме, и в плане работы Генпрокуратуры по конкретным депутатским запросам, — отметил Миронов.

Политик выразил надежду, что, если Краснов перейдет на новый пост, следующий генпрокурор РФ продолжит его активную работу по борьбе с коррупцией, возвращению в госсобственность неэффективных предприятий и незаконно приватизированных активов.

Ранее глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин сообщил, что Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. Депутат, бывший первый заместитель прокурора Москвы Юрий Синельщиков поддержал кандидатуру: по его мнению, это решение является обоснованным и продуманным.

