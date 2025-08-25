Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 15:06

Краснов подал заявку на вакансию главы Верховного суда

Игорь Краснов Игорь Краснов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда, сообщил глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин. Другие подробности не приводятся, передает РИА Новости.

Поступило заявление генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации, — сказал он.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин является наиболее очевидным кандидатом на должность главы Верховного суда. По словам источников, соответствующий пост должен занять доверенный и понятный первому лицу человек. Высшая квалификационная коллегия судей принимает отклики до 25 августа.

Председатель Верховного суда Ирина Подносова умерла в Москве 22 июля. Она являлась выпускницей юридического факультета Ленинградского государственного университета и однокурсницей президента России Владимира Путина. Глава государства лично посетил церемонию прощания с Подносовой. Траурные мероприятия прошли 24 июля в комплексе московской ЦКБ.

