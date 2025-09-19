Путин внес в Госдуму кандидатов в аудиторы Счетной палаты Володин: Путин предложил пять кандидатов в аудиторы Счетной палаты

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пять кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты, заявил спикер Думы Вячеслав Володин. Это Максим Зайцев, Игорь Каграманян, Олег Нилов, Данила Шилков и Михаил Щапов.

Планируем рассмотреть представленные главой государства кандидатуры на ближайшем пленарном заседании, — сказал Володин.

Он также обратил внимание, что в списке — претенденты, предложенные всеми фракциями Госдумы. Ранее они были направлены Путину после рассмотрения Советом Госдумы.

Также Путин подписал указ об отставке Дмитрия Козака с должности заместителя руководителя администрации президента. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Дмитрий Козак занимал ответственный пост в администрации президента с 2020 года. За этот период он курировал важные направления работы, включая вопросы социально-экономического развития регионов.

Сообщалось, что Козак подал в отставку по собственному желанию. По некоторым данным, такое решение связано с планами Козака перейти на работу в бизнес-сектор.