Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 13:36

Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты

Путин внес в ГД кандидатуру Изотовой на должность зампредседателя Счетной палаты

Галина Изотова Галина Изотова Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Галины Изотовой на должность заместителя председателя Счетной палаты РФ, заявил в ходе пленарного заседания председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, которые цитирует пресс-служба нижней палаты парламента, всего главе государства было предложено три кандидатуры.

Мы предложили президенту в соответствии с процедурой три кандидата на должность зампреда Счетной палаты. Сегодня он <...> выбрал одну и внес в Госдуму. Это кандидатура Галины Изотовой, — подчеркнул Володин.

Вопрос о ее назначении депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании, которое состоится в четверг, 25 сентября. Изотова с 2018 года занимает пост замглавы Пенсионного фонда России, а раньше она работала в Министерстве труда и социальной защиты.

Ранее полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан заявил, что для него предложение российского лидера занять должность генпрокурора является большой честью, и он расценивает этот жест как проявление доверия. Политик отметил, что знает о деятельности ведомства «не понаслышке».

До этого генеральный прокурор России Игорь Краснов поблагодарил главу государства за представление его кандидатуры на должность председателя Верховного суда. Руководитель ведомства признался, что видит в этом большую ответственность.

Владимир Путин
Счетная палата
Россия
должности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малолетний ребенок утонул в выгребной яме у частного дома под Саратовом
Пашинян усомнился в перспективах вступления Армении в ЕС
«Может потроллить»: депутат ответил Молдавии на запрет комедии Гайдая
«Ни пяди»: в Афганистане резко ответили Трампу по поводу базы Баграм
Калужские власти высказались о скандале в местной школе из-за хиджабов
В Госдуме оценили идею запретить высаживать пожилых из автобусов
Разрыв цен на аренду жилья в Москве достиг рекордных 130 раз
Жители Новой Москвы засняли последствия падения обломков БПЛА
Бородин раскрыл, почему Молдавия запретила фильм Гайдая
Путину доложили о сложной ситуации в российском регионе
Путин обратил внимание на жаркую погоду в этом году
Сколько стоит построить склад, офис или ТЦ в разных регионах России
«Угрозы не было»: Рютте высказался о ситуации с российскими истребителями
В НАТО пригрозили решительным ответом на нарушения воздушных границ
Взрыв прогремел на северо-западе Москвы на фоне атак БПЛА
Киев запустил по российским регионам свыше 50 дронов посреди дня
Диетолог назвала неочевидный продукт для здоровья нервной системы
Как мариновать опята на зиму: секреты приготовления и полезные советы
«Чтобы были на плаву»: военэксперт о целях отправки ВСУ за границу
Пожилая американка палкой обезглавила «Трампа» и попала на видео
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.