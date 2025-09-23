Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты Путин внес в ГД кандидатуру Изотовой на должность зампредседателя Счетной палаты

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Галины Изотовой на должность заместителя председателя Счетной палаты РФ, заявил в ходе пленарного заседания председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, которые цитирует пресс-служба нижней палаты парламента, всего главе государства было предложено три кандидатуры.

Мы предложили президенту в соответствии с процедурой три кандидата на должность зампреда Счетной палаты. Сегодня он <...> выбрал одну и внес в Госдуму. Это кандидатура Галины Изотовой, — подчеркнул Володин.

Вопрос о ее назначении депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании, которое состоится в четверг, 25 сентября. Изотова с 2018 года занимает пост замглавы Пенсионного фонда России, а раньше она работала в Министерстве труда и социальной защиты.

Ранее полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан заявил, что для него предложение российского лидера занять должность генпрокурора является большой честью, и он расценивает этот жест как проявление доверия. Политик отметил, что знает о деятельности ведомства «не понаслышке».

До этого генеральный прокурор России Игорь Краснов поблагодарил главу государства за представление его кандидатуры на должность председателя Верховного суда. Руководитель ведомства признался, что видит в этом большую ответственность.