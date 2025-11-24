День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 19:25

Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти олимпийского чемпиона

Пашинян направил телеграмму Путину в связи с кончиной Симоняна

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с кончиной легендарного советского футболиста и тренера Никиты Симоняна, сообщила пресс-служба армянского кабмина. В своем послании Пашинян особо отметил роль Симоняна в истории армянского футбола.

Его достижения, профессионализм и преданность футболу будут служить вдохновением для многих поколений, — добавил Пашинян.

В своем послании Пашинян особо отметил роль Симоняна в истории армянского футбола. Он напомнил, что именно под руководством Никиты Павловича ереванский «Арарат» стал чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР в 1973 и 1975 годах, что подарило «незабываемое чувство гордости всем жителям Армении».

Ранее президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Симонян скончался в больнице. На момент смерти ему было 99 лет. Спортсмен занял особое место в истории отечественного футбола, став олимпийским чемпионом 1956 года. Он также сохранял статус лучшего бомбардира московского «Спартака» за всю историю клуба.

