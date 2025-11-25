Ушаков назвал имя нового генерального секретаря ОДКБ

С 1 января 2026 года новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет дипломат из Киргизии Таалатбек Масадыков, сообщил РИА Новости помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Сейчас он исполняет обязанности заместителя генсека организации, политолога из Казахстана, Имангали Тасмагамбетова. В конце текущего года Тасмагамбетов покинет этот пост, но примет участие в следующей сессии совета ОДКБ.

Уже определено, что его заменит на посту руководителя секретариата господин Масадыков, это представитель Киргизии, в настоящее время является замгенсекретаря ОДКБ, — добавил Ушаков.

Ранее стало известно, что представителей Армении не будет на саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Как сообщил помощник президента РФ, Ереван не против принятия касающихся ОДКБ документов.

До этого Ушаков информировал, что следующий саммит ОДКБ будет проведен в Москве 11 ноября 2026 года. Мероприятие завершит председательство России в организации в следующем году.