25 ноября 2025 в 04:01

Налет БПЛА на Ростовскую область: пострадавшие, повреждения, что известно

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинская армия в ночь на вторник, 25 ноября, атакует Ростовскую область при помощи беспилотников. Что известно о налете дронов, сколько пострадавших?

Что известно об атаке ВСУ на Ростовскую область ночью 25 ноября

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что ночью во вторник идет отражение воздушной атаки противника.

«К сожалению, не обошлось без последствий. В Таганроге и Бессергеневке ранены три человека. Им оказывают помощь медики», — говорится в посте.

По предварительным данным, в Таганроге по улице Инструментальной повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном домах, а также припаркованные автомобили.

«В промзоне загорелось складское помещение, угрозы распространения огня на соседние строения нет», — добавил губернатор.

Кроме того, по словам Слюсаря, в Нелиновском районе в селе Петрушино загорелся частный дом. В селе Весело-Вознесенка повреждения получила труба внешнего газопровода возле частного дома. Произошло возгорание.

«Информация уточняется. Военные продолжают отражать атаку. Прошу соблюдать крайнюю осторожность!» — подчеркнул глава региона.

Telegram-канал SHOT также сообщает, что над Таганрогом прогремела серия сильных взрывов, сбито несколько воздушных целей, в одном из районов города виден пожар.

Местные жители рассказали SHOT, что мощные взрывы начали раздаваться в начале второго ночи — в общей сложности их было слышно уже более 20. Также в городе сработала сирена тревоги. По словам очевидцев, в некоторых домах тряслись стекла, а у припаркованных автомобилей сработала сигнализация. Также в одном из районов города после падения обломков наблюдается возгорание и задымление.

Какие еще города на юге России атакуют ВСУ ночью 25 ноября

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале еще с вечера 24 ноября начал сообщать об угрозе атаки БПЛА. Кроме того, по словам мэра, была взломана система городского оповещения.

«Из нескольких районов города жители сообщили, что, кроме сирен, сработало голосовое оповещение, предупреждающее о других видах чрезвычайных ситуаций. Это произошло из-за несанкционированного вмешательства в систему городского оповещения. Специалисты уже занимаются устранением возможного повторения такой ситуации», — говорится в посте.

Позднее городской глава заявил о том, что ПВО отражает атаку ВСУ. Системы противовоздушной обороны продолжили работу и после 00:00 25 ноября.

По данным регионального оперштаба, в результате происшествия повреждены три квартиры на 11-м и 12-м этажах, пострадавших нет. Пожар ликвидирован, на месте работают соответствующие службы.

В 00:30 Кравченко заявил, что появилась информация о пострадавших.

«Мужчина получил осколочное ранение. Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Обломки беспилотника попали в два многоэтажных дома: пострадали четыре квартиры», — отметил мэр.

По предварительным данным, других пострадавших и жертв нет. На месте работают специальные и экстренные службы. На базе школы № 29 развернули пункт временного размещения.

