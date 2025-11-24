Расчехляют «Орешник»? Украина готовится к самому массированному обстрелу

Украина готовится к массированному воздушному удару со стороны России за долгое время. Какие есть признаки, применят ли «Орешник», при чем здесь мирный план Дональда Трампа, когда будет удар?

Что за переполох на Украине, к чему готовятся

Украина готовится к крупномасштабному воздушному удару со стороны ВС РФ. Предположительно, уже на текущей неделе Россия может провести одну из самых массированных бомбардировок с начала СВО, нацеленную парализовать систему управления противника, пишут Telegram-каналы.

Днем 24 ноября по всей Украине началась воздушная тревога: сообщалось, что в воздух якобы поднялись российские МиГ-31 — носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Однако сегодня опасения украинцев не оправдались, и МиГи спокойно перелетели на другой аэродром.

Более важным стал тот факт, что сразу 16 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 совершили сегодня перелет с Дальнего Востока ближе к зоне СВО.

Более того: до 30 ноября Россия закрыла воздушное пространство над районом полигона Капустин Яр. Именно там находится стартовая площадка новейшей российской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник».

«И ракетчики что-то задумали», — комментирует Telegram-канал «Хроники Гераней».

Предположительно, Киев станет одной из главных целей.

«Во время нового массированного удара российские войска могут использовать до 1000 беспилотников, крылатые и баллистические ракеты комплекса „Искандер“, ракеты Х-69, которые запускаются с бортов тактической авиации, а также Х-47М2 („Кинжал“) с МиГ-31К и Х-22/32 с самолетов Ту-22М3», — утверждают украинские СМИ со ссылкой на военных экспертов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

При чем здесь мирный план Трампа, что ждет Киев

Связанные с ВСУ ресурсы, без сомнения, связали возможный удар по объектам Украины с мирным планом из 28 пунктов, который продвигает администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом.

Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Впервые про «28 пунктов» стало известно 19 ноября. Тогда же западные СМИ сообщили, что Трамп дал руководству Украины и президенту Владимиру Зеленскому только неделю на обдумывание этого предложения. К 27 ноября, когда в США отмечается День благодарения, мирный план должен быть подписан — в противном случае Киев полностью потеряет поддержку США как сторона, которая не хочет заключения мира.

Между тем украинское руководство срочно созвало саммит с участием европейских союзников в Женеве, посвященный мирному плану. Лидеры «коалиции желающих» (Британия, Германия, Франция) вскоре выдвинули новый план, в рамках которого требуют, например, отменить ограничение на численность ВСУ, обеспечить полное прекращение огня до любых дальнейших переговоров и разместить на Украине контингенты стран НАТО, которые «проконтролируют прекращение огня».

По данным Financial Times, план был сокращен с 28 пунктов до 19, хотя какие тезисы исключены, неизвестно. Президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что Россия «не видела» мирного плана европейцев и готова продолжать работу над американским вариантом. Политологи назвали европейский план фактически ультиматумом России, который не включает ни одного из пунктов, важных для Москвы.

Украинские СМИ уверены, что массированный воздушный удар может последовать 27 или 28 ноября — как только Зеленский откажется подписывать исходный мирный план.

«Русские хотят показать, что будет еще хуже в случае неподписания договора», — предполагают украинские СМИ.

Между тем сторонники России с иронией отнеслись к попыткам «переиграть» Москву с мирным планом.

«На самом деле Европа придумала очень хороший план, я его прочитал и понял: все цели СВО будут достигнуты», — приводит блогер Сергей Лебедев мнение украинца, который поддерживает Россию.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Потушили свет в Харькове, Славутиче, Павлограде: удары по Украине 24 ноября

Диверсанты СБУ уже на Алтае? Кто готовил теракт на железной дороге в РФ

Продали на органы? Что случилось с россиянкой и ее сыном в Турции, версии