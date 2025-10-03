Раскрыто, что происходило в атакованном ВС РФ ресторане «Тбилисо» Полковник Алехин: ВС РФ ударили по ресторану в момент проведения совещания ВСУ

Полковник в отставке Геннадий Алехин заявил NEWS.ru, что ВС России нанесли удар по ресторану «Тбилисо» в городе Балаклее, когда там проходило рабочее совещание военнослужащих ВСУ и инструкторов НАТО. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На совещании в ресторане «Тбилисо», атакованном ВС РФ, присутствовали офицеры среднего и высшего звена, включая инструкторов НАТО. Именно в Балаклею, как в тыловой район, перебрасываются вновь сформированные подразделения из учебных центров в Чугуеве и Харькове, после чего они отправляются на фронт, — пояснил Алехин.

По словам эксперта, темой совещания в «Тбилисо» могло быть укрепление оборонительных линий в Изюмском и Балаклейском районах Харьковской области.

Противник понимает, что долго удерживать Купянск, важный транспортный и логистический узел, ему не удастся. Поэтому они решают две задачи: пытаются перебросить дополнительные силы и средства для обороны Купянска и одновременно укрепляют оборонительные рубежи уже на территории Балаклейского района, — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что 1 октября ВС РФ нанесли удар по группе украинских военных в ресторане «Тбилисо» в Балаклее Харьковской области. После попадания, в здании возник пожар. В течение нескольких часов на месте работали бригады скорой помощи.