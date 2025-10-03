Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 18:13

Раскрыто, что происходило в атакованном ВС РФ ресторане «Тбилисо»

Полковник Алехин: ВС РФ ударили по ресторану в момент проведения совещания ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полковник в отставке Геннадий Алехин заявил NEWS.ru, что ВС России нанесли удар по ресторану «Тбилисо» в городе Балаклее, когда там проходило рабочее совещание военнослужащих ВСУ и инструкторов НАТО. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На совещании в ресторане «Тбилисо», атакованном ВС РФ, присутствовали офицеры среднего и высшего звена, включая инструкторов НАТО. Именно в Балаклею, как в тыловой район, перебрасываются вновь сформированные подразделения из учебных центров в Чугуеве и Харькове, после чего они отправляются на фронт, — пояснил Алехин.

По словам эксперта, темой совещания в «Тбилисо» могло быть укрепление оборонительных линий в Изюмском и Балаклейском районах Харьковской области.

Противник понимает, что долго удерживать Купянск, важный транспортный и логистический узел, ему не удастся. Поэтому они решают две задачи: пытаются перебросить дополнительные силы и средства для обороны Купянска и одновременно укрепляют оборонительные рубежи уже на территории Балаклейского района, — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что 1 октября ВС РФ нанесли удар по группе украинских военных в ресторане «Тбилисо» в Балаклее Харьковской области. После попадания, в здании возник пожар. В течение нескольких часов на месте работали бригады скорой помощи.

ВСУ
Балаклея
НАТО
ВС РФ
воздушныйудар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил тактику охоты ВС РФ на «дроноводов» ВСУ
В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой
Гладков рассказал, чем обернулась атака БПЛА ВСУ на Шебекино
Последствия ДТП с участием дочери главаря ОПГ Цапка попали на видео
Москвича вырезали из-под трактора после тест-драйва тюнингованного Camaro
Раскрыта роль миллиардера Сулейманова в громких преступлениях
Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев
В Европе призвали «убрать руки» от активов России
Россиянам до конца 2026 года запретили ловить один вид рыбы на Каспии
Воздушное французское безе: идеальный десерт за минуту
В США началось слушание по приговору P. Diddy
Москвичи столкнутся с перекрытиями дорог в центре из-за одной причины
Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова
Бизнесмен-убийца и похищение подростка ревнивцем: главные ЧП дня
Директор филиала музея ВС России задержан спецслужбой
В России зафиксировали падение выдачи автокредитов
Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала
Раскрыта причина смерти голоса многими любимых мультфильмов
Количество жертв страшного ДТП под Владимиром увеличилось
Обвиняемый в убийстве миллиардер Сулейманов не смог разжалобить суд
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.