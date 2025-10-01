В Харьковской области разнесли ресторан с украинскими военнослужащими Военкор Безсонов: удар нанесен по ресторану с украинскими военными под Харьковом

Вечером 1 октября российские военные нанесли удар по ресторану «Тбилисо» в городе Балаклея Харьковской области, заявил военный корреспондент Даниил Безсонов в Telegram-канале. В момент атаки в заведении проводилось мероприятие Вооруженных сил Украины с участием большого количества военнослужащих. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Удар пришелся по ресторану «Тбилисо», точно в здание. Там было какое-то мероприятие ВСУ, — указал военкор.

Прибывшие на мероприятие военнослужащие были доставлены как минимум на трех автобусах. В результате прямого попадания в здании возник пожар.

На место происшествия незамедлительно прибыли две машины скорой медицинской помощи и около 15 армейских пикапов для ликвидации последствий удара. По предварительным данным, потери ВСУ составили не менее 50 человек.

1 октября в стране отмечается День защитников Украины, и, по некоторым предположениям, мероприятие в ресторане могло быть приурочено к этой дате. Подтверждение информации о количестве жертв на данный момент не поступало.

Ранее ВС РФ уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет» безэкипажные катера ВСУ в Черном море. Министерство обороны РФ также опубликовало кадры ударов, в результате которых морской транспорт был подорван и затоплен.