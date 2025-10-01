Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 23:52

В Харьковской области разнесли ресторан с украинскими военнослужащими

Военкор Безсонов: удар нанесен по ресторану с украинскими военными под Харьковом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вечером 1 октября российские военные нанесли удар по ресторану «Тбилисо» в городе Балаклея Харьковской области, заявил военный корреспондент Даниил Безсонов в Telegram-канале. В момент атаки в заведении проводилось мероприятие Вооруженных сил Украины с участием большого количества военнослужащих. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Удар пришелся по ресторану «Тбилисо», точно в здание. Там было какое-то мероприятие ВСУ, — указал военкор.

Прибывшие на мероприятие военнослужащие были доставлены как минимум на трех автобусах. В результате прямого попадания в здании возник пожар.

На место происшествия незамедлительно прибыли две машины скорой медицинской помощи и около 15 армейских пикапов для ликвидации последствий удара. По предварительным данным, потери ВСУ составили не менее 50 человек.

1 октября в стране отмечается День защитников Украины, и, по некоторым предположениям, мероприятие в ресторане могло быть приурочено к этой дате. Подтверждение информации о количестве жертв на данный момент не поступало.

Ранее ВС РФ уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет» безэкипажные катера ВСУ в Черном море. Министерство обороны РФ также опубликовало кадры ударов, в результате которых морской транспорт был подорван и затоплен.

ВСУ
рестораны
атаки
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве ужесточили наказание для нерадивых владельцев собак
Предприятиям назвали способ дешевле закупать российское оборудование
«Деньги давно разворованы»: журналист нашел виноватого в одесском потопе
США впервые предоставят Киеву разрушительную возможность
Жителя Камчатки накажут за фиктивный учет более сотни мигрантов
«Везде огребут!» Киев грозит «контрнаступом»: откуда оружие, как ответит РФ
Колумбия разрывает дипломатические отношения с одной из стран
Последний фильм Тиграна Кеосаяна: сюжет, где смотреть, что известно
Mash сообщил о взрывах на территории Волгограда
Экзотическое животное атаковало продавца в Красноярске
Мощная атака на Украину 2 октября: где прилеты, какие цели, что известно
Израиль перехватил флотилию с гуманитарной помощью для Газы
Мощные ливни превратили Сицилию в царство Нептуна
Бегство из РФ, пентхаус с черепами, паспорт Украины: как живет Невзоров
Пожар в Южной Корее уничтожил 2,6 млрд страниц с данными госслужащих
В Европе решили изменить подход к антироссийским санкциям
Гороскоп на 2 октября: Раку пора в дорогу, Близнецы будут исправлять ошибки
Служащих в системе ПВО могут наделить особым статусом
«Оголтелая стая»: глава Дагестана высказался о массовой драке в Махачкале
ПСЖ на последних минутах вырвал победу у «Барселоны» в матче ЛЧ
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.