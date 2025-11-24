День матери
24 ноября 2025 в 15:39

Стало известно о шести сбитых беспилотниках над Москвой

Собянин сообщил о шести сбитых украинских БПЛА над Москвой

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Еще два летевших на Москву беспилотника ликвидированы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. Таким образом общее число сбитых БПЛА достигло шести.

ПВО Минобороны отразили атаку двух беспилотных средств, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он.

До этого стало известно, что ВСУ вновь пытались атаковать Москву с использованием беспилотника. По словам Собянина, силы противовоздушной обороны ликвидировали его.

Также журналисты рассказали, что за неделю силы ПВО России ликвидировали 570 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее число перехватов было в ночь на 23 ноября, когда удалось нейтрализовать 75 воздушных целей.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске и Анапе вновь прозвучало около пяти взрывов. Как отмечал канал, силы противовоздушной обороны проводили перехват беспилотных летательных аппаратов, сработали сирены воздушной тревоги, со стороны Черного моря раздались хлопки. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

