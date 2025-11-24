День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 14:24

ВСУ вновь пытались атаковать Москву с использованием беспилотника

Собянин сообщил о ликвидации еще одного украинского БПЛА

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Летевший на Москву беспилотник ликвидирован, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Отражена атака еще одного беспилотного средства, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он.

До этого силы ПВО Минобороны России уничтожили атаковавший Москву беспилотник. Собянин также уточнял, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Утром 24 ноября пресс-служба Минобороны России сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 93 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 45 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, девять и семь над Краснодарским краем и Нижегородской областью соответственно.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС с помощью беспилотников. Как указал губернатор Московской области Андрей Воробьев, электроснабжение оперативно переключили на резервные линии. В округ направлены передвижные блочно-модульные котельные для поддержания теплоснабжения.

Сергей Собянин
Москва
БПЛА
атаки
