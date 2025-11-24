ПВО сбила беспилотник на подлете к Москве

Силы ПВО Минобороны России уничтожили атаковавший Москву беспилотник, заявил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. На месте происшествия работают экстренные службы, рассказал он.

Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ на село Бессоновка. По его словам, житель населенного пункта получил баротравму, его доставили в больницу. Губернатор добавил, что в результате удара были выбиты окна и посечен фасад здания коммерческого объекта, также повреждены четыре машины.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 93 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 45 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, девять и семь над Краснодарским краем и Нижегородской областью соответственно.