24 ноября 2025 в 12:46

Мужчина пострадал при атаке ВСУ на коммерческий объект под Белгородом

Гладков: мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ на село Бессоновка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ на село Бессоновка, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, житель населенного пункта получил баротравму, его доставили в больницу. Он добавил, что в результате удара выбиты окна и посечен фасад здания коммерческого объекта, также повреждены четыре машины.

В Белгородском округе в селе Бессоновка FPV-дрон ударил по коммерческому объекту. Мужчину с баротравмой бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — написал Гладков.

Губернатор Белгородской области отметил, что в поселке Малиновка ВСУ атаковали гараж: там повреждены прицеп и оборудование. В Грайворонском округе посечен фасад коммерческого объекта, а в Шебекинском округе получил повреждения автомобиль.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 93 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 45 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, девять и семь над Краснодарским краем и Нижегородской областью соответственно.

