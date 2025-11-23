Очевидцы сообщили о пяти новых взрывах вблизи Анапы и Новороссийска SHOT: в Анапе и Новороссийске прогремели еще пять взрывов, ПВО работает по БПЛА

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Новороссийске и Анапе вновь прозвучало около пяти взрывов. Как отмечает канал, силы противовоздушной обороны проводили перехват беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Местные жители рассказали SHOT о срабатывании сирен воздушной тревоги и что хлопки звучали со стороны Черного моря. Канал добавил, что информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 23 ноября над Анапой и Новороссийском в Краснодарском крае прогремело около восьми мощных взрывов. Согласно информации канала, силы ПВО сбивали вражеские дроны. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

До этого силы ПВО России нейтрализовали 75 украинских БПЛА за минувшую ночь. Из них 36 уничтожены над Черным морем, 10 — над Крымом, девять — над Брянской областью, семь — над Воронежской. Также сбиты по четыре дрона над Краснодарским краем и Смоленской областью, два — над Московским регионом и Белгородской областью, по одному — над Калужской и Рязанской.