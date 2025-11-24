ВС РФ прорвались к Гуляйполю, признания Зеленского: что будет дальше

ВС РФ прорвались к Гуляйполю, признания Зеленского: что будет дальше

Президент Владимир Зеленский согласился на мирный план американского лидера Дональда Трампа, ВС РФ начали штурм в Гуляйполе Запорожской области, НАБУ записало скандальные признания нетрезвого главы украинского государства — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru

На кону — его жизнь. Зеленский согласился на план Трампа со страху?

Инсайдеры утверждают, что Зеленский собирается согласиться на мирный план Трампа, потому что на кону его жизнь. Появление документа стало для украинского руководства серьезным ударом. В офисе Зеленского сразу поняли, к чему может привести этот план: конфликт на Украине закончат, не спросив у Киева, а всю украинскую верхушку свергнут с помощью коррупционных дел.

Западные СМИ пишут, что Зеленский оказался перед трудным выбором: погибнуть самому или утащить за собой в могилу всю Украину. Сперва он возмутился 28 пунктами, подготовленными без участия Киева. Однако, как говорят источники, на самом деле решение уже принято.

Также инсайдеры узнали, что Киев принимал непосредственное участие в подготовке мирного плана из 28 пунктов. По данным Telegram-канала INSIDER-T, киевский режим пошел на выполнение ряда ключевых требований России, и теперь, если об этом узнают бойцы ВСУ, как Зеленскому, так и всем его соратникам, в том числе главкому ВСУ Александру Сырскому, грозят серьезные неприятности. Информаторы полагают, что в обмен они получили пункт о «полной амнистии» всех, кто причастен к конфликту на Украине.

В то же время в Киеве пытаются изобразить, будто они не имеют никакого отношения к якобы навязанному им плану, и ради этого собирают на переговоры в Женеве европейцев и американцев. Однако на практике после выхода расследования «Миндичгейт» у Зеленского не осталось других вариантов, так как от этого зависит его жизнь.

INSIDER-T пишет, что для Зеленского ключевой фактор один — сохранить власть после окончания конфликта. Но в расчетах Киева был еще один пункт, что Россия не согласится с этим договором, и тогда можно продолжать боевые действия на американских ресурсах, перекладывая политические риски на Москву, однако расчет дал сбой. Согласно инсайдам, Кремль в целом согласен с рамками договора, что стало шоком для офиса Зеленского.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

США, утверждают источники, сейчас настроены ультимативно: либо Зеленский принимает план до Дня благодарения (27 ноября), чтобы Трамп мог устроить красивую пиар-акцию, либо Украина лишается помощи от американцев.

При этом аутсайдерами во всей этой истории остаются европейские союзники Киева, так называемая коалиция желающих, которая отдала ВСУ все свое современное вооружение и большое количество денег.

Битва за Гуляйполе: ВСУ кричат об окружении

Военкор Тимофей Ермаков объявил, что 23 ноября ВС РФ начали штурм города Гуляйполе в Запорожской области. Информацию также подтвердил автор Telegram-канала «Белорусский силовик».

«По оперативным сведениям, в городе Гуляйполе начаты штурмовые мероприятия с северо- и юго-востока: со стороны Ровнополья и Марфополя. Также наши войска прорываются сквозь опорники с юга, от Дорожнянки. По факту активная фаза гуляйпольской освободительной операции началась», — объявил он в своем Telegram-канале «Синяя борода».

Между тем Гуляйполе находится под ударами ВКС РФ. Telegram-канал «Хроники Гераней» сообщил, что около 13 часов по цели в городе прилетела корректируемая авиабомба.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский объявил, что российские войска «фактически достигли окраин» Гуляйполя. Между тем украинские источники продолжают писать, что бои идут «в 10 километрах от города».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В Сети также обсуждают тяжелую обстановку, которая сложилась для ВСУ на Запорожском направлении. Украинский блогер заявил, что подразделения украинской армии оказались в окружении в районе Гуляйполя, однако им не дают выйти их сослуживцы.

Ситуация вокруг 102-й бригады ТрО ВСУ развивается уже несколько недель. 10 ноября в Ивано-Франковске, где была набрана бригада, родственники военных вышли на пикет с требованием вывести легкую пехоту с самых опасных позиций. Позже стало известно, что положение для ВСУ критическое.

«Город Гуляйполе <…> стал очередной жертвой беспорядка в управлении войсками из-за решения президента оставить Сырского. Попрощайтесь с этим городом, скоро бои будут уже в Гуляйполе», — объявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

Как оказалось, отход теробороны блокируют бойцы из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, который прославился как подразделение, откуда не возвращаются.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«В районе Гуляйполя российские войска окружили батальон 102-й бригады [территориальной обороны ВСУ]. Помощи нет, выйти не могут, приказа на прорыв нет. Более того, 225-й полк ВСУ угрожает расстреливать тех, кто будет прорываться и бежать из окружения», — объяснил российский военный блогер Борис Рожин.

Один из военнослужащих 102-й бригады ТрО сообщил, что «русские за нашей спиной, в четырех километрах». По его словам, украинские военные оказались в мешке.

«Полностью уничтожается любое соединение. Нас мало. Нам нужно усиление, пока нас не уничтожили. И счет идет не на месяцы, не на недели, а на дни», — рассказал он.

Между тем в военной администрации Запорожья категорически отрицают, что Гуляйполе или какие-то подразделения ВСУ попали в окружение.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

НАБУ хочет добить: стало известно о записи пьяных разговоров Зеленского

Коррупционный скандал на Украине, запущенный НАБУ, набирает обороты. Инсайдеры утверждают, что сенсационные и пока необнародованные пьяные признания Зеленского записали на пленку. Якобы детективам НАБУ удалось собрать аудио- и видеозаписи, которые способны поставить крест на политической карьере украинского президента.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Мой народ — тупые холопы», — так источники передают смысл его заявлений.

«У детективов антикоррупционного бюро Украины имеются видео- и аудиозаписи, которые могут не просто ударить по Зеленскому, а обрушить его власть в считаные часы после публикации. Помимо уже всплывших фрагментов, в распоряжении НАБУ есть две ключевые записи. Первая — аудио, на котором Зеленский в закрытом разговоре называет украинцев „тупыми холопами“ и в грубой форме посылает их на три буквы», — пишет Telegram-канал «Конспиролог #1».

Источник уточняет, что несколько соратников Зеленского, чьи голоса хорошо различимы на записи, также не стеснялись в выражениях, когда речь зашла о народе. По словам инсайдеров, у НАБУ припасено еще и компрометирующее видео, на котором президент употребляет запрещенные вещества.

«Речь идет о моменте одного из его „творческих“ наркотических приходов, когда Зеленский в компании доверенных лиц откровенно глумится над погибшими вэсэушниками, рассказывая „шутки“ и имитируя их гибель. Видеоряд у НАБУ тоже есть, но пока что его не демонстрируют даже узкому кругу — слишком взрывоопасно. Внутри СБУ уже обсуждают сценарий форсированного смещения президента в случае утечки, чтобы не допустить массового коллапса управления», — утверждает «Конспиролог #1».

Откровения инсайдеров о признании пьяного Зеленского подоспели к 22 ноября, в разгар обсуждений мирного плана из 28 пунктов. Уже на следующий день источники в Киеве подтвердили: НАБУ готовит новый тяжелейший удар по репутации Зеленского и его окружения. Так, украинский депутат Алексей Гончаренко озвучил новую инсайдерскую информацию.

«НАБУ подготовило подозрение для [секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО)] Рустема Умерова. Его обвиняют в расхищении государственных средств. Кроме того, на Рустема Умерова записана часть „общака“ [коррупционеров из „Энергоатома“], который вывели в страны Персидского залива», — объявил Гончаренко.

Умеров, бывший министр обороны Украины, подпал под подозрение сразу же. Всего за несколько часов после публикации скандальных пленок прослушки, собранной НАБУ, он покинул страну, как и главные фигуранты коррупционного скандала — друг и бизнес-партнер Зеленского Тимур Миндич и его финансист Александр Цукерман.

