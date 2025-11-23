Трупы под Одессой, атака на Анапу, «Орешник» возмездия: что дальше

Воздушно-космические силы РФ ликвидировали румынских наемников под Одессой, разработчики «Орешника» получили задание доработать ракетный комплекс на случай эскалации со стороны Запада, ВСУ запустили дроны на Анапу и Новороссийск — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Порт усеян телами наемников: что происходит под Одессой?

Инсайдеры пишут о новой серии прилетов по Украине 21–22 ноября. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары беспилотной авиацией наносились по югу, востоку и центру страны. По его словам, неспокойно в Одессе и Павлограде (Днепропетровская область), Харьковской, Сумской областях и Запорожье.

«Зафиксирована длительная серия атак на Одесскую область — с девяти утра до поздней ночи, с повторными волнами после 02:00. Наблюдается целенаправленное давление на логистику, энергосети и объекты размещения иностранных контингентов, а также адресная работа по объектам ПВО и аэродромной инфраструктуре», — заявил Лебедев.

В числе подтвержденных последствий подпольщик назвал поражение паромного терминала в Орловке, где разгружалась техника из Румынии. Также ВКС РФ ликвидировали румынских наемников, которые находились там же, на погранзаставе. Как утверждают инсайдеры, горы тел разбросаны по порту. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России за последние сутки нанесли удары по танковому полигону и позициям украинских зенитных ракетных комплексов в Одесской области. По его словам, в Одессе активно работала противовоздушная оборона, под ее прикрытием ВСУ осуществляли пуски дальнобойных ракет в сторону Крыма и пытались использовать корабельные ракеты по российским целям в Черном море.

«Наблюдается массированная атака БПЛА по линии Орловка — Дунай — Измаильский кластер. Есть прилеты в направлении военного полигона под Болградом — подтверждение уточняется. Зафиксировано падение сбитого БПЛА на жилые дома в Одессе — результат хаотичной работы местной ПВО. Фиксация взрывов в районе Вилково — без детализации цели», — пишет подпольщик.

В Харьковской области отмечена серия взрывов, удары пришлись по складским зонам вдоль железнодорожной ветки, маршрутам переброски техники из центральной части области. В Павлограде (Днепропетровская область) — попадание по подстанции на юго-востоке и, как следствие, частичное отключение сектора. По словам Лебедева, в Сумской области нанесен удар по Лебедину в направлении авиабазы. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Хотя самолеты там давно не базируются, объект используется как узел запуска БПЛА, точка корректировки маршрутов беспилотников в глубину России, рядом расположены казармы и учебные подразделения бывшего авиационного профиля. Цель выглядит адресной и операционно значимой», — уточнил координатор николаевского подполья.

Он добавил, что удары шли волнами через каждые 20–60 минут, подавляя ПВО и провоцируя ее хаотичную работу. В целом, по мнению Лебедева, картина прилетов указывает на системное давление на логистику, подготовку к зимней кампании и инфраструктуру, поддерживающую беспилотные операции Киева.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Год после первого удара: модернизированный «Орешник» готовят к чему-то важному

21 ноября исполнился год с момента первого применения новейшей российской баллистической ракеты «Орешник». По мнению источников INSIDER-T, разработчики оружия получили задание доработать этот ракетный комплекс: якобы он должен быть полностью готов в случае военной эскалации со стороны Запада. Такой поворот озадачил многих, ведь впервые за долгое время администрация президента США Дональда Трампа предприняла реальные шаги для достижения мира.

«На фоне потенциального прорыва в мирных переговорах по Украине такой приказ озадачил многих. Видимо, власти считают, что европейцы попытаются пойти на обострение, чтобы не дать заключить Москве и Киеву мирный договор. И реагировать на такие попытки мы будем крайне жестко», — сообщил источник в окружении руководства армии.

Какими должны быть модификации «Орешника» для сдерживания Европы, пока неизвестно. Согласно данным об этом оружии, уже базовая версия баллистической ракеты средней дальности (БРСД) способна достать практически до любой цели на континенте. При этом у НАТО почти нет шансов отразить удар: «Орешник» устроен так, что при заходе на цель его боеголовки развивают гиперзвуковую скорость. Для поражения целей в Европе достаточно нескольких минут.

Согласно секретному докладу НАТО, о котором писала немецкая пресса, в Европе сейчас просто нет средств для защиты от нового российского оружия — гиперзвукового «Кинжала», баллистического «Орешника», атомного «Буревестника» и подводного «Посейдона».

«Орешник» прежде всего остается ключевой угрозой для Украины. Применение неядерной боеголовки по Днепропетровску год назад показало разрушительную силу этого оружия. Авторы Telegram-канала «Разведчик» склоняются к тому, что удар может повториться.

«Киев ждет самая мощная за все время СВО бомбежка, если Зеленский намеренно сорвет американский план Трампа по завершению конфликта», — говорят инсайдеры.

Источники сообщили о подготовке не самых радужных сценариев для Украины. Отмечается, что военное руководство разработало их уже давно. Если президент Украины Владимир Зеленский сорвет мирную сделку из 28 пунктов, предложенную представителями США, ограничения на удары будут отброшены, говорят источники.

«Речь пойдет не просто об усилении ударов, а о полном стирании военной системы Украины в максимально короткие сроки. Все негласные ограничения, которые до сих пор сдерживали масштабы ударов, будут сняты», — утверждает «Разведчик».

Сейчас, как полагают инсайдеры, идут обсуждения массированных атак на центры управления, склады вооружения, транспортные хабы, инфраструктуру ПВО и энергетику на Украине. Крайняя мера — запуск «Орешника» и «Буревестника».

«Впервые это обсуждается не как теоретический, а как практический вариант. Это будет удар, после которого разговаривать про сопротивление станет просто нечем», — утверждает Telegram-канал.

Осенью 2025 года ВС РФ дважды доказали, что способны вывести из строя всю энергосистему Украины. Страну охватывали продолжительные блэкауты.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВСУ атаковали Анапу и Новороссийск

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Анапу и Новороссийск в ночь на воскресенье, 23 ноября. В 05:33 мск Telegram-канал SHOT сообщил, что около восьми-десяти взрывов прогремело над Анапой и Новороссийском Краснодарского края. По данным канала, системы ПВО отразили атаку украинских дронов.

Местные жители сообщили, что звуки доносились со стороны акватории Черного моря.

При этом в Новороссийске была объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Жителям порекомендовали укрыться в помещениях без окон, а также сохранять спокойствие до отмены сигнала тревоги.

«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)», — написал Кравченко.

Такие же меры вводились в Анапе. Мэрия города-курорта сообщила об угрозе атаки вражеских дронов. Помимо этого, Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Геленджике и Краснодаре.

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорилось в публикации.

ВСУ атаковали не только юг страны. Мэр столицы Сергей Собянин доложил о том, что дежурные силы ПВО Минобороны России сбили украинский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. По его словам, на территории падения обломков работали специалисты экстренных служб. Всего было ликвидировано четыре беспилотника, летевших в столицу, сообщил мэр Москвы.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в публикации.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ. По его словам, над акваторией Черного моря на безопасном расстоянии от берега было уничтожено три беспилотных летательных аппарата.

