Вооруженные силы России за последние сутки нанесли удары по танковому полигону и позициям украинских зенитных ракетных комплексов в Одесской области, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в Одессе активно работала противовоздушная оборона, под ее прикрытием ВСУ осуществляли пуски дальнобойных ракет в сторону Крыма и пытались использовать корабельные ракеты по российским целям в Черном море. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Прилеты по танковому полигону и позициям украинских зенитных ракетных комплексов, — отметил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ стягивают наемников из Колумбии в Харьков после освобождения Купянска Вооруженными силами РФ. Как указал военный эксперт Виталий Киселев, украинские солдаты тщательно готовили город к обороне, превратив домостроения частного сектора и многоэтажки в фортификационные сооружения. Российским бойцам предстоит зачищать застройки, где могут прятаться противники, уточнил эксперт.