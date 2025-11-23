Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 08:44

Российская армия ударила по украинскому танковому полигону

Вооруженные силы России поразили танковый полигон под Одессой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России за последние сутки нанесли удары по танковому полигону и позициям украинских зенитных ракетных комплексов в Одесской области, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в Одессе активно работала противовоздушная оборона, под ее прикрытием ВСУ осуществляли пуски дальнобойных ракет в сторону Крыма и пытались использовать корабельные ракеты по российским целям в Черном море. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Прилеты по танковому полигону и позициям украинских зенитных ракетных комплексов, — отметил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ стягивают наемников из Колумбии в Харьков после освобождения Купянска Вооруженными силами РФ. Как указал военный эксперт Виталий Киселев, украинские солдаты тщательно готовили город к обороне, превратив домостроения частного сектора и многоэтажки в фортификационные сооружения. Российским бойцам предстоит зачищать застройки, где могут прятаться противники, уточнил эксперт.

Сергей Лебедев
танки
удары
атаки
Одесская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим яркий салат с креветками: быстро, полезно и очень вкусно
Солдаты ВСУ покарали сдавшихся в плен сослуживцев
ВСУ вновь пытались атаковать Москву с помощью БПЛА
Аргентина не одобрила итоговый документ саммита G20
Мошенники принялись подделывать полисы ОСАГО
Спецпосланник Трампа раскрыл дополнения к мирному плану по Украине
ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС с помощью беспилотников
Россиянам объяснили, когда лучше брать отпуск в 2026 году
В США высказались об отказе от мирного плана по Украине
Россиянка погибла в ДТП в Таиланде
Число фигурантов дела о краже у Минобороны РФ выросло
Несколько автомобилей попали в ДТП на внешней стороне МКАД
Военнослужащего приговорили к восьми годам колонии за самоволку
Не менее 90 человек погибли из-за наводнений во Вьетнаме
В одном из российских городов мигрантам запретили работать курьерами
Пушилин раскрыл, что происходит на ключевом направлении СВО
В Госдуме отреагировали на задержание трехкратного чемпиона мира Репилова
Обмотать и утеплить: лучшие методы защиты штамбов от морозобоин
Точно не 25 млн. Сколько платят Кадышевой за концерт, она еще в тренде?
Из-за непогоды на МКАД столкнулись 10 машин
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.