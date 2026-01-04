Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 17:34

ВСУ разбомбили купянскую больницу со своими сослуживцами и наемниками

SHOT: ВСУ нанесли удар по больнице в Купянске, где находились их сослуживцы

Вооруженные силы Украины нанесли авиаудар по своим же военным и наемникам, укрывавшимся в центральной больнице в Купянске, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, погибли десятки украинских бойцов, которые находились внутри. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По информации канала, во время неудачных наступательных действий ВСУ часть наемников, переброшенных украинским командованием в зону боев в Купянске, укрылась в одном из медучреждений. По зданию был нанесен комбинированный удар, после чего оно оказалось почти полностью разрушено.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о падении боевого духа у военнослужащих ВСУ. По его словам, мотивация противника сошла на нет из-за негативного отношения к президенту страны Владимиру Зеленскому. По мнению Рогова, украинские военные стали понимать, что их использовали ради корысти и чужих амбиций.

До этого военнопленный Юрий Коновалов рассказал, что украинские дроны атаковали своих же солдат в Днепропетровской области. По его словам, военнослужащие сдавались в плен. Коновалов допустил, что сослуживцы могли действовать специально.

