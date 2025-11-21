Международный муниципальный форум стран БРИКС
Душитель мальчиков и труп девочки в диване: главные ЧП недели

В Санкт-Петербурге мать задушила младенца, под Туапсе внук зарубил бабушку топором, в Екатеринбурге педагог душил мальчиков пакетами — NEWS.ru рассказывает о самых громких происшествиях недели.

Мать задушила дочь и спрятала тело в диван

7 ноября в Санкт-Петербурге 28-летняя мать, будучи пьяной, задушила дочку, которой еще не исполнился год. После она спрятала бездыханное тело малышки в сумку и положила в диван.

«Предварительным следствием установлено, что в ночное время 7 ноября текущего года мать девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила свою дочь 2025 года рождения, спрятала в сумку в диван, после чего скрылась с места происшествия», — рассказали в СКР.

Отец девочки узнал о ее смерти лишь спустя 12 дней после убийства ребенка. Жены дома не было, а в выемке мебели мужчина нашел труп девочки.

Мать отправлена под арест. Известно, что женщина уже находилась на профучете из-за недобросовестного выполнения родительских обязанностей. Поэтому, вероятно, вскоре будет заведено дело против должностных лиц, которые обязаны были мониторить обстановку в семье.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подражатель советского маньяка душил мальчиков

В Екатеринбурге задержали преподавателя секции игры на балалайке, который пытал мальчиков-подростков. 33-летнего мужчину уличили в том, что он, вдохновляясь советским маньяком Анатолием Сливко, заманивал к себе в квартиру учеников и душил их пакетами под предлогом «проверки дыхания».

«Он звал к себе детей от 10 до 15 лет под предлогом проверять оборудование для школы. А по итогу все переходило в „проверку“ дыхания, где он брал пакет и так душил ребенка до 30 минут, за это платил деньги им», — рассказывал журналистам осведомленный источник.

Мужчина вел в социальных сетях несколько аккаунтов, один из которых был зарегистрирован под именем Анатолия Сливко. С этих же аккаунтов он следил за детьми.

Подросток зарубил бабушку

В поселке Южный под Туапсе 16-летний подросток убил бабушку. После он вымыл топор и скрылся с места преступления.

«По версии следствия, днем 18 ноября текущего года обвиняемый и его бабушка находились дома в поселке Южный Туапсинского района. В ходе ссоры, возникшей между ними на бытовой почве, фигурант топором нанес родственнице множественные удары в область головы, от которых она скончалась на месте происшествия», — рассказали в СКР.

Тем не менее местные жители начали заступаться за подростка. Односельчане утверждали, что мать мальчика умерла в 2017 году, а бабушка взяла его под опеку и начала злоупотреблять алкоголем.

В открытом обращении жители просят председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина взять разбирательство под свой контроль и отдельно проверить должностных лиц опеки.

