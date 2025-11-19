Душил пакетами: дети попали в кружок к подражателю страшного маньяка

На Урале учитель игры на балалайке подвергал учеников физическому насилию под видом проверки дыхания. Один из воспитанников смог снять издевательства на камеру. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой жуткой истории.

Проверка дыхания

Руководителя екатеринбургского детского ансамбля «Обертон», 33-летнего Артема Ваганова из Екатеринбурга, уличили в издевательствах над детьми. По данным Telegram-канала Baza, под предлогом проверки дыхания педагог приглашал учеников домой, укладывал их на кровать и надевал им на голову полиэтиленовый пакет. Когда дети, задыхаясь, начинали испытывать конвульсии, пакет снимался.

«Он звал к себе детей от 10 до 15 лет под предлогом проверять оборудование для школы. А по итогу все переходило в „проверку“ дыхания, где он брал пакет и так душил ребенка до 30 минут, за это платил деньги им», — рассказал E1.RU осведомленный источник.

Родители учеников рассказывали, что их дети неоднократно жаловались на агрессивное поведение Ваганова: он мог схватить ребенка за шкирку, резко и грубо на него накричать. Однако, когда такие случаи становились известны взрослым, педагог изображал из себя безупречного воспитателя и обвинял учеников во лжи.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подражатель Сливко

Согласно данным Telegram-канала Baza, Артем Ваганов вел в социальных сетях несколько аккаунтов, один из которых был зарегистрирован под именем Анатолия Сливко — в честь известного советского серийного убийцы, совершавшего преступления против мальчиков-подростков.

Сливко — один из самых известных в СССР серийных убийц. Свои преступления он совершал на Ставрополье в период с 1964 по 1985 год. Сливко руководил туристическим клубом «ЧЕРГИД» и водил школьников в походы. От рук маньяка погибли семь его воспитанников в возрасте от 11 до 15 лет. Его приговорили к смертной казни и в 1989 году расстреляли в Новочеркасской тюрьме, расположенной в Ростовской области.

Сливко, как и Ваганов, работал с детьми и под предлогом «испытаний на выносливость» душил своих жертв.

Помимо жестоких экспериментов в реальной жизни, Ваганов также занимался слежкой за детьми в интернете.

Уволен

После того как родители обратились в полицию, руководство школы № 17 уволило Ваганова. В школе он занимал должность преподавателя в отделе дополнительного образования.

«Ведется расследование, педагог уволился по собственному желанию», — сообщили E1.RU в школе.

Известно, что жены и детей у мужчины нет. Телефон, который указан в открытых источниках, не отвечает.

