19 ноября 2025 в 17:04

Учитель по балалайке стал подражателем известного в СССР маньяка

Учитель по балалайке из Екатеринбурга оказался подражателем маньяка Сливко

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Учитель по балалайке из Екатеринбурга 33-летний Артем В. оказался подражателем известного советского маньяка Анатолия Сливко, передает E1.RU со ссылкой на источник. Руководитель детского ансамбля «Обертон» душил учеников пакетами на кровати под предлогом проверки дыхания во время домашних занятий. В соцсетях были найдены несколько аккаунтов учителя, один из них был зарегистрирован под псевдонимом «Анатолий Сливко».

Он звал к себе детей от 10 до 15 лет под предлогом проверять оборудование для школы. А по итогу все переходило в «проверку» дыхания, где он брал пакет и так душил ребенка до 30 минут, за это платил деньги им, — отметил инсайдер.

Учитель снимал пакет, когда дети начинали задыхаться. По словам их родителей, им часто жаловались на спонтанную агрессию руководителя, но когда информация доходила до взрослых, то тот «строил из себя ангела» и обвинял учеников в клевете.

В настоящий момент педагог находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено дело по ст. 151.2 УК РФ о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Сливко — один из самых известных в СССР серийных убийц. Свои преступления он совершал на Ставрополье в период с 1964 года по 1985-й. Сливко руководил туристическим клубом «ЧЕРГИД» и водил школьников в походы. От рук маньяка погибли семь его воспитанников в возрасте 11-15 лет. Его приговорили к смертной казни и в 1989 году расстреляли в Новочеркасской тюрьме, расположенной в Ростовской области.

Ранее бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы Андрей Супруненко заявил, что Александра Пичушкина, известного как битцевский маньяк, нельзя выпускать на свободу. По его словам, преступник «не успокоится». Супруненко также уверен, что, если маньяка отпустить, в течение недели «будет несколько трупов».

