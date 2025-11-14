Матери вернули лишь скелет дочери: перед судом предстанут двое друзей

Девушка из Атырау Яна Легкодимова стала жертвой двоих друзей — Ризуана Кайржанова и Алтынбека Катимова. Следствие было шокировано перепиской двух мужчин, в которой они готовились к убийству. NEWS.ru рассказывает подробности этого дела.

«Я иду в полицию, и ты будешь первым подозреваемым»

Яна исчезла 18 октября 2024 года. В этот день мама 23-летней девушки Галина была в командировке. Дочь не отвечала на звонки, что было для нее нетипично.

Вернувшись домой, Галина поняла, что Яны дома нет, а вся ее верхняя одежда при этом осталась. В вещах дочери она нашла личный дневник, который девушка начала вести незадолго до исчезновения. Там она делилась мыслями и много писала об одном человеке, которого называла по одной букве «Р».

Мать сразу поняла, что речь идет о парне Яны — Ризуане. Женщина тут же позвонила молодому человеку, но тот начал заикаться и утверждать, что не видел Яну уже три недели.

«Мама сказала Ризуану: „Я иду к полицейским, и ты будешь первым подозреваемым“», — рассказывает журналистка и правозащитница Алия Джирман в интервью Елене Погребижской.

Когда удалось получить записи с камер видеонаблюдения, стало ясно, что Ризуан точно причастен к исчезновению девушки. В день исчезновения Яны именно его авто появилось перед подъездом. Яна вышла из дома и села к парню в автомобиль. Позже к ним подсел Алтынбек.

В итоге оба молодых человека были задержаны, после чего они дали признательные показания.

Цена вопроса

Ризуан поначалу утверждал, что в его планах не было убивать Яну, а он лишь оборонялся, когда девушка напала на него. При этом известно, что вес Яны — всего лишь 49 кг.

Основным доказательством в деле стала переписка двух молодых людей в соцсетях, где они и планировали убийство. Чат состоял из серии циничных сообщений, где оба глумились над будущей жертвой, уничижительно отзывались о ней. Обсуждая вариант удушения девушки, они называли ее шею спичкой, подразумевая, что сделать это будет очень легко.

Ризуан называл главную причину, по которой хотел расправиться с Яной: он давно встречается с новой девушкой, но при этом не расстался с Яной. Сама она об этом узнала и не была против расставания, но хотела рассказать о проделках Ризуана его новой пассии.

Когда Ризуан спросил у друга, за какую сумму он готов пойти с ним на преступление, тот ответил: «Ну это сумма обустройки гаража — 500 тысяч тенге».

«Квартира мне нужна чистая»

В злополучный день Ризуан написал Яне с просьбой о встрече и сопроводил это обещанием: «Вечером теплая еда с меня».

Параллельно с этим он писал своему другу о плане преступления: «Квартира мне нужна чистая, чтобы не было никаких следов. Я в тюрьме сгнить не хочу». Как оказалось, друзья не решались убить Яну сразу и сначала решили запугать ее.

В переписке они обсуждали, насколько девушка запугана. Но, когда Яна попыталась выйти из авто, произошло убийство. Ризуан удерживал Яну на кресле, когда она открыла дверь и уже высунула из салона ногу. На помощь к нему пришел Алтынбек, который сломал девушке ноги в попытке вернуть ее обратно в салон. Ризуан при этом схватил Яну за шею и задушил.

Труп отвезли к берегу реки недалеко от Уральска, где друзья ранее рыбачили. Ризуан разделся до трусов и за ногу утащил тело к середине реки.

По предположению Джирман, Ризуан не просто утопил мертвую Яну, а позаботился о том, чтобы тело не всплыло. Останки безрезультатно искали несколько месяцев. Только через восемь месяцев туристы случайно обнаружили скелет погибшей.

В тот же вечер друзья сильно напились, и наутро Ризуан жаловался Алтынбеку: «Сейчас у меня только чувство, что виски без сока пить не стоит. Я в целом уже забил». После этого он отвез свой автомобиль, в котором была убита Яна, на автомойку.

Адвокат оправдывалась за свою работу

Оглашение приговора назначено на 17 ноября. По инкриминируемым статьям им грозит 15–20 лет колонии. Но правозащитники пытаются добиться пожизненного срока для убийц.

Адвокат Ризуана в ходе судебного заседания уточнила: «Защита прав подсудимого — это его право, а не одобрение его действий».

