Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку

В Подмосковье перед судом ответил таксист-отравитель. Мужчина хотел изнасиловать девушку, но в итоге убил ее и попытался запутать следствие. NEWS.ru рассказывает подробности этой криминальной истории.

Проспала остановку

История произошла в начале 2024 года. Поздним вечером 22 января 31-летняя девушка возвращалась в Балашиху из Москвы на электричке. В вагоне она уснула и проспала свою остановку.

Проснулась жительница Подмосковья на станции Машиностроитель в городе Электростали. В этой части региона девушка оказалась впервые. На улице она познакомилась с 51-летним таксистом. Он предложил подвезти девушку.

Обмякла и повалилась

Управление СКР по Подмосковью опубликовало видеозаписи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как пострадавшая и водитель вместе выходят на автозаправочной станции и покупают напитки в кофейном автомате.

Позже другая камера засняла, как девушка в салоне авто теряет сознание — она обмякла и повалилась в сторону водителя на переднем сиденье. Водитель при этом тщетно пытается привести ее в исходное положение.

Изнасиловал дважды

Следствие установило: таксист напоил 31-летнюю пассажирку напитком с наркотиком. В его планах было привести девушку в бессознательное состояние и изнасиловать. Свой план он выполнил — надругался над девушкой дважды, но дозировка усыпляющего коктейля, которую он подобрал, оказалась летальной.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«С целью приведения потерпевшей в беспомощное состояние он <...> угостил женщину напитком, в который подмешал наркотическое вещество и лекарственное средство. <...> Потерпевшей стало плохо. Воспользовавшись помутненным состоянием женщины, осужденный изнасиловал ее. В дальнейшем состояние потерпевшей ухудшилось, и она скончалась», — рассказали в Следственном комитете.

Наврал об автостопе

Вскоре следователи вышли на таксиста. Тот поначалу последовательно рассказывал свою версию встречи. Мужчина утверждал, будто девушка хотела ехать автостопом в Нижний Новгород. Поэтому он довез ее до Горьковского шоссе и показал, где проезжают дальнобойщики.

Родственники заверили, что подобных планов у девушки не было, и водитель тут же перешел из статуса свидетелей в статус подозреваемых.

Следователь Юлия Куделина, которая вела это дело, стала искать камеры, которые в ту ночь могли снять машину убийцы. Как оказалось, пассажирку он катал несколько часов, при этом он останавливался на заправках и у магазинов. Состояние жертвы на этих записях постепенно менялось. Если из электрички женщина вышла бодрым шагом, то на четвертой записи она была уже практически без сознания.

В итоге таксист попытался убедить следствие в том, что девушка была наркоманкой и, сев к нему в авто, употребила наркотик. Но экспертиза снова вывела преступника на чистую воду.

«Вещество было не внутри структуры волос, что говорило бы о том, что человек употребляет, а именно снаружи. Такое могло случиться, если он подмешал своей пассажирке в напиток наркотик, а потом случайно потрогал голову. К тому моменту уже было известно, что ранее Николаев отбывал срок за похожее преступление — напоил мужчину „коктейлем“, а когда тот отключился, обворовал», — объясняет Юлия Куделина.

Позже экспертиза нашла на теле убитой девушки биологические следы подозреваемого. Был установлен факт изнасилования.

15 лет за убийство

По делу проведено порядка 50 допросов, 12 осмотров, 24 экспертизы, в том числе наркологические, генетические и другие. В результате собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения и приговора.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Приговором суда города Электростали мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — рассказали в СК Подмосковья.

Читайте также:

Зоофил запытал алабая до смерти: извращенца депортируют из Европы в Россию

Надругался по дороге из школы: педофил напал на девочку средь бела дня

Впервые остался наедине с мамой: в Италии украинка зарезала сына

Голова была в четыре раза больше: потерявшему зрение курьеру купят квартиру

Прижгли утюгом и избили шнуром: детская ОПГ кошмарила поселок