Зоофил запытал алабая до смерти: извращенца депортируют из Европы в Россию

Бывшего сотрудника ФБК (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Артема Ветрова задержали в Черногории по делу о зоофилии. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого разбирательства.

Жалобы активистов

Задержание 37-летнего россиянина произошло в городе Подгорице. Активисты из организации Kuca zivotinja и зоозащитник Никола Иочич подали жалобу, предоставив властям видео и фотографии преступлений. Кадры с жестоким обращением с животными Ветров публиковал в Telegram-канале, скрываясь под псевдонимом.

Как пишет Telegram-канал Baza, мужчина начал представляться «гордым практикующим зоосексуалом по имени Фосса».

Пес умер

После переезда релокант покрыл тело и лицо татуировками в виде тигрового окраса. В русскоязычном чате Черногории мужчина интересовался, кто переезжал в страну вместе с животными, и признавался, что оставил четырех собак в России и очень по ним скучает.

Прокуратура в Подгорице выдала ордер на арест россиянина, но надолго в республике он не останется.

Telegram-канал «Поток» сообщил, что одна из пострадавших от насилия со стороны Ветрова собак породы алабай скончалась. В соцсетях мужчина писал, что насиловал собаку инородными предметами и пальцами еще с самых первых месяцев жизни животного.

Представлял алабая невестой

Из Рязани Ветров уехал из-за угрозы уголовного дела. Местные зоозащитники требовали провести у силовиков проверку его записей в социальных сетях.

По словам зоофила, первое сексуальное влечение к животным он ощутил еще в 12 лет. Примерно с этого возраста он стал идентифицировать себя не человеком, а животным. В 18 лет он завел белого алабая, которого представлял как свою «невесту».

Разрывы и переломы

Ранее руководитель АНО «ГБР. Зоозащита» Татьяна Боркова в комментарии NEWS.ru отмечала, что в полиции часто несерьезно относятся к преступлениям подобного характера. Чаще всего против насильников животных удается применять статью 245 Уголовного кодекса «О жестоком обращении с животными». Боркова отмечает, что по этой статье ответственность наступает уже в 16 лет. А зачастую насильниками собак и кошек оказываются именно подростки. Другие часто встречающиеся преступники — мигранты.

«Статья 245 УК РФ действует с 16 лет. Давно пора снизить возраст ответственности по ней. Часто это делают мигранты. Так, в одном из регионов мигрант делал это с кошкой на детской площадке. На качелях. Кошку отбили у него местные жители. Он не успел ее покалечить. При этом полиция его отпустила», — сетует зоозащитница.

Боркова отмечает, что часто животных насилуют и избивают ради живодерского контента, который после публикуют в даркнете и Telegram-каналах.

«Существует огромное количество Telegram-каналов с разными формами насилия над животными. Дети имеют к ним доступ. Сразу после блокировки преступники открывают новый канал. Этим должна заняться полиция срочно. В случае насилия ветеринары диагностируют разрывы различных внутренних органов. Переломы таза», — объясняет зоозащитница.

