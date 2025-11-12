Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 13:37

Экс-сотрудника ФБК задержали по делу о зоофилии

Экс-сотрудник ФБК и Навального Ветров подозревается в зоофилии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывшего сотрудника оппозиционера Алексея Навального и ФБК (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Артема Ветрова задержали в Черногории по делу о зоофилии, сообщает Telegram-канал «Поток». По его данным, мужчина снимает неоднозначные видео с участием собак и подозревается в жестоком обращении с животными.

Задержание 37-летнего россиянина произошло в городе Подгорице. У полицейских были на это основания: дело в том, что местный активист и зоозащитная организация подали жалобу, предоставив властям видео и фотографии преступлений. Кадры с жестоким обращением с животными Ветров публиковал в Telegram-канале, скрываясь под псевдонимом.

Как пишет канал, после переезда релокант покрыл тело и лицо татуировками в виде тигрового окраса. В русскоязычном чате Черногории мужчина интересовался, кто переезжал в страну вместе с животными и признавался, что оставил четырех собак в России и очень по ним скучает.

Ранее сообщалось, что в России закрыли доступ к инструкциям по сексу с собаками и лекциями по зоофилии. Решение вынес Останкинский районный суд Москвы по иску прокуратуры. Ресурсы с подобным контентом были доступны без ограничений, в том числе возрастных.

ФБК
задержания
зоофилия
экстремисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни
Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса
Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире
Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом
Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск
Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс
Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний
Военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева и Одессы
Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине
Google обвинили в слежке за пользователями
Главная новогодняя елка России родилась в Подмосковье
Россия прикрыла своим ядерным щитом одну соседнюю страну
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Королевская семья Британии: новости, Гарри заскучал по Уильяму
Белоруссия заявила о готовности открыть границу с Литвой
Звезда «Кухни» Богатырев высказался о разводе с Арнтгольц
Старшеклассник напал на учителя в столичной школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.