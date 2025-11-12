Экс-сотрудника ФБК задержали по делу о зоофилии Экс-сотрудник ФБК и Навального Ветров подозревается в зоофилии

Бывшего сотрудника оппозиционера Алексея Навального и ФБК (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Артема Ветрова задержали в Черногории по делу о зоофилии, сообщает Telegram-канал «Поток». По его данным, мужчина снимает неоднозначные видео с участием собак и подозревается в жестоком обращении с животными.

Задержание 37-летнего россиянина произошло в городе Подгорице. У полицейских были на это основания: дело в том, что местный активист и зоозащитная организация подали жалобу, предоставив властям видео и фотографии преступлений. Кадры с жестоким обращением с животными Ветров публиковал в Telegram-канале, скрываясь под псевдонимом.

Как пишет канал, после переезда релокант покрыл тело и лицо татуировками в виде тигрового окраса. В русскоязычном чате Черногории мужчина интересовался, кто переезжал в страну вместе с животными и признавался, что оставил четырех собак в России и очень по ним скучает.

Ранее сообщалось, что в России закрыли доступ к инструкциям по сексу с собаками и лекциями по зоофилии. Решение вынес Останкинский районный суд Москвы по иску прокуратуры. Ресурсы с подобным контентом были доступны без ограничений, в том числе возрастных.