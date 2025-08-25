Суд в Москве заблокировал сайты с «руководством по сексу с собаками» Mash: в России заблокировали сайты с лекциями по зоофилии

Россиянам закрыли доступ к инструкциям по сексу с собаками, сообщает Telegram-канал Mash. Решение вынес Останкинский районный суд Москвы по иску прокуратуры.

Надзорное ведомство просило о блокировке сайтов с «руководством по сексу с собаками» и лекциями по зоофилии. Ресурсы с соответствующим контентом были доступны без ограничений, в том числе возрастных.

Ранее в городе Находке Приморского края полиция начала проверку по жалобе сотрудницы рынка «Новый город», которая рассказала о похищении местного пса. Женщина рассказала, что мужчина в синей куртке схватил местного черного пса и унес в неизвестном направлении. Это подтверждает запись с камеры внешнего видеонаблюдения. Спустя три дня пес вернулся на свое место, но уже с травмой кишечника. Полученные травмы характерны для проникающего изнасилования.

До этого сообщалось, что в хуторе Новомаксимовском Волгоградской области неизвестный изнасиловал козу и убил ее. Хозяйка животного рассказала, что слышала в ночь на 23 января крики, но была уверена, что рожает одна из самок. К утру женщина обнаружила на подворье труп козы. Местные жители опасаются, что появившийся в хуторе садист в следующий раз может надругаться над детьми или женщинами. Теперь сельчане вынуждены устанавливать камеры видеонаблюдения.