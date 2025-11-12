Душила кота и спала в одежде: дочь актрисы терпела отчима-педофила

Актриса Дарья Пескова, известная по сериалам «Жуки» и «Скорая помощь», в октябре предала огласке свою семейную историю. Ее супруг в течение пяти лет подвергал сексуальному насилию старшую дочь от первого брака. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой криминальной истории.

Насиловал с 10 лет

Дарья в интервью психиатру Василию Шурову рассказывала, что 22 марта 2024 года она сообщила дочери о предстоящем разводе с отчимом. В ответ девушка призналась в многолетнем насилии — впервые оно произошло, когда ей было всего 10 лет, а последний инцидент имел место за три месяца до этого разговора.

Актриса впала в шок: она считала, что дети хорошо ладят с мужем, и даже не допускала подобного. Из-за плотного графика съемок и гастролей Пескова часто оставляла четверых детей на попечение супруга, что и дало ему возможность совершать преступления.

Через два дня после признания дочери Дарья подала заявление в полицию. Сначала в приеме отказали, поскольку заявительница пришла без ребенка. Даже после прибытия девочки следователи допускали провокационные и травмирующие вопросы вроде: «А может, вы просто любовники?»

Несмотря на все сложности, уголовное дело было возбуждено 1 июня 2024 года. Девушке пришлось пройти проверку на полиграфе и очную ставку с обвиняемым.

Суд, состоявшийся 6 февраля 2025 года, приговорил Романа к 18 годам в колонии строгого режима. При этом наличие общего с Песковой малолетнего сына было расценено как смягчающее обстоятельство, что возмутило актрису. Психиатрическая экспертиза не выявила у обвиняемого педофилии, ограничившись диагнозом «инфантильность и эгоцентризм». На суде мужчина утверждал, что жертва сама его соблазнила, и назвал наказание чрезмерным, ссылаясь на то, что за убийства назначают меньшие сроки.

Дочь стала спать в одежде

В своем новом интервью в подкасте Ксении Бородиной Дарья Пескова признается, что замечала странности в поведении дочки именно с 10-летнего возраста, когда ее муж уже совершал преступления против ребенка. Она обратилась к психологу и долгое время считала, что изменения связаны с переходом девочки в новую школу.

«Она чуть не убила кота. Она прямо его взяла вот так и кричала: „Я тебя убью“. И прямо его еле вырвали, этого кота. <...> Мы пошли к психологу. И она действительно списала все на то, что мы школу сменили. Потом ребенок стал полнеть, все ушло в булимию. Все списывали на буллинг в школе. Про буллинг она мне рассказывала», — вспоминает Дарья.

В тот же момент мать заметила, что дочка стала спать в одежде. Когда она интересовалась, почему ребенок так себя ведет, девочка убеждала, что ей холодно.

«На меня смотрел зверь»

Дарья неоднократно общалась с бывшим мужем в ходе следствия. На первой встрече после задержания она спросила, зачем он все это сделал, на что тот ответил: «Дурак, простите меня, дурака». Но спустя время он резко сменил риторику — начал утверждать, что падчерица сама его соблазняла.

Опешившая от такой наглости женщина назначила свидание с супругом в СИЗО, где спросила, почему он начал так менять показания.

«Я прихожу на свидание, сажусь напротив, через стекло. Я говорю: „Ты зачем сейчас Киру оговариваешь? Зачем ты все это делаешь?“ Он такой: „Я защищаюсь как могу. Я вообще не понимаю, почему у меня такой срок. За убийство меньше дают. А я ничего не сделал. Тут человек жизни лишил, а я ничего такого не сделал. У вас все в этой жизни будет хорошо. А я теперь буду сидеть“. И с тех пор на меня смотрел зверь, злой, который готов был меня убить, и ребенка убить за то, что все это произошло. И так же он себя вел на суде», — вспоминает Дарья.

