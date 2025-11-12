Сын сбагрил отца психиатру ради дома: врач скорой раскрыл преступную схему

Сотрудник скорой медицинской помощи в интервью Саше Сулим рассказал, какие криминальные истории преследуют его на рабочих сменах. NEWS.ru рассказывает несколько эпизодов.

«Мы же понимаем, что вы не в ванной упали»

Георгий Живайкин — музыкант, ортопед-травматолог и врач скорой помощи. В интервью он признается, что музыка приносит ему гораздо больше денег, чем занятость в медицине, но врачом он продолжает работать «ради контента».

Наиболее вирусным в его социальных сетях стал видеоролик, в котором он прибыл на вызов к девушке, которая «упала в ванной». Георгий вспоминает, что на пороге его встретил невысокий агрессивный мужчина.

«Изначально отношение было такое: „Вон, там лежит“. Как будто надо пойти и полечить какое-то мясо, животное. Мы зашли, там очень хорошая, приятная девушка. Но в ванной так не падают: повреждены глаз, лицо, нос, рука — лучезапястный сустав с переломом со смещением. Видно, что человека просто побили, и очень хорошо. И видно, что человек сейчас встревожен, а не просто ему больно. Я сразу начал говорить: „Мы же оба понимаем, что вы не в ванной упали“. Из-за чего у этого индивидуума очень сильно включилась какая-то агрессия: „А ты что, думаешь, я неправду сказал? Ты кто тут, следователь? Давай посмотри руку и уезжай“», — вспоминает Георгий.

Бригада госпитализировала девушку. Георгий начал общаться с пациенткой, сопровождал ее в лечении перелома и параллельно обсуждал ситуацию с домашним насилием. По его словам, девушка жила в своей квартире и в итоге добилась выселения сожителя-абьюзера.

Из спины торчит нож, а рядом выглядывает мальчик

Но первым криминальным эпизодом на смене для Георгия стал вызов на поножовщину в первый месяц работы, когда он еще был студентом третьего курса медвуза. Врач отмечает, что в таких ситуациях медики заходят в квартиру только после прибытия наряда полиции, но напарник Георгия предложил не дожидаться правоохранителей, поскольку пациент мог потерять много крови.

«Первым мне в глаза бросается маленький мальчик лет, наверное, шести, на таком одноместном выдвижном кресле. Он лежит, глаза только торчат из-под одеяла, смотрит на меня. Потом я взгляд перевожу налево, и прямо посередине комнаты лежит мужчина на ковре, лицом вниз, и у него просто из спины торчит кухонный нож», — рассказывает медик.

Георгий был уверен, что мужчина мертв, но, как оказалось, лезвие вошло в толщу мышц спины и не задело ни одного сосуда. Пострадавший очнулся и сразу сказал врачу: «О, я вас уже два часа жду».

Когда в квартире появилась полиция, выяснилось, что пострадавший пришел в гости к семье с бутылкой. Трое взрослых изрядно выпили, и в какой-то момент гость начал домогаться жены своего собутыльника, за что и получил удар ножом в спину. В ходе разбирательств завязалась потасовка. Женщина начала бросаться и на супруга, и на медиков, и на сотрудников полиции.

Родители Георгия сразу подняли вопрос, стоит ли сыну продолжать работать на скорой, если этот труд сопряжен с такими рисками. Врач признается, что после этого эпизода обрел адреналиновую зависимость и из-за этого продолжает работать уже седьмой год.

«Это азарт, желание постоянно получать адреналин. Ты без него не можешь. Неделю не работаю на скорой, и мир какой-то серенький становится. Хочется как-то себя подстегнуть. Хотя я прыгаю с парашютом, занимаюсь спортом, спарринги провожу по боксу, но это не то», — признается Георгий.

Живой мертвец

Отдельно Георгий отмечает вызовы в притоны. Бригады часто знают, по каким адресам находятся подобные квартиры, поскольку туда приходится выезжать примерно раз в месяц. На одном из таких вызовов юный медик вместе с фельдшером был вынужден на протяжении полутора часов изображать, что успешно пытается привести в чувство мужчину с передозировкой.

Когда медики решили госпитализировать мужчину, к ним вышел хозяин квартиры с ножом и заявил: «Вы никуда отсюда не пойдете, вы будете здесь ему помощь оказывать».

За эти полтора часа, пока Георгий с напарницей изображали активную спасательную деятельность, мужчина скончался. Девушка-фельдшер спрятала кардиограф, чтобы никто из агрессоров не заметил прямую линию на кардиограмме.

До появления в квартире оперативной группы медики убеждали тех, кто не выпускал их из квартиры, что мертвец приходит в себя.

Заказной психиатр

Также Георгий вспоминал эпизод, когда ему пришлось ехать на вызов в подмосковный Королев. Сын просил госпитализировать отца с шизофренией. Тогда в напарники Георгию поставили доселе незнакомого ему психиатра — его заранее подобрали для этого случая.

Во дворе их встретил тот самый сын, который предупредил, что в доме будет сиделка — она хочет отнять дом у его отца. Георгий вспоминает, что женщина, напротив, заявила, что именно сын пытается сделать так, чтобы его отца признали невменяемым, и распродать имущество родителя.

«В целом-то мужик адекватный и говорит: „Опять очередная бригада, которая сейчас повезет меня в психиатрическую больницу, потому что мой сын хочет у меня отжать дом?“ Я на психиатра смотрю, думаю: он точно его слушает вообще? Врач говорит: набирай вот такое-такое лекарство, коли ему внутривенно. Я говорю, что ничего не буду колоть. Я, честно, не вижу в нем психиатрического диагноза, не понимаю, с чем мы его повезем. Но так как он старший в этой бригаде, он говорит: „Я принял решение как психиатр, что у него есть расстройство“. Я сомневаюсь, но подчиняюсь», — рассказывает Георгий.

Позже Георгий узнал, что в дело вмешалась внучка пациента и обвинила скорую в соучастии в отъеме недвижимости у пенсионера.

«Она с отцом не общается, а с дедушкой общается и говорит: „Вы просто помогли моему отцу сделать этот хамский поступок, потому что он должен всей Москве, и он просто таким образом хотел продать дом и рассчитаться со всеми долгами“», — рассказывает медик.

