13 ноября 2025 в 16:03

Голова была в четыре раза больше: потерявшему зрение курьеру купят квартиру

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Доброжелатели собрали более 5 млн рублей для покупки квартиры уральскому незрячему курьеру. Молодой человек потерял зрение, когда его избила толпа хулиганов. NEWS.ru рассказывает о судьбе молодого человека.

«Голова была в четыре раза больше»

В ноябре екатеринбургский новостной портал и московская блогер Елена Тришина начали благотворительный сбор на помощь незрячему курьеру из Екатеринбурга Александру Макарову. В региональном центре его имя узнали после трагедии, которая случилась в 2018 году, когда он возвращался с работы в алкомаркете.

«Тот вечер я хорошо помню. Возвращался домой после работы. Подошли ко мне трое парней. Сначала просто разговаривали, потом говорят: „Пойдем за угол отойдем“. А у нас ведь когда люди выпьют, у них крыша едет. Избили меня. Запинали настолько, что у меня голова в четыре раза больше стала. Дополз до дома, вызвали скорую. Пошла инфекция, и пришлось правый глаз удалить, а левый глаз со временем потерял зрение. Хоть мне и меняли хрусталик, но он не прижился», — вспоминает Александр в интервью E1.RU.

На работу с белой тростью

Одним глазом Александр может лишь отличать свет от тьмы. Но занимать вакансии для незрячих соискателей он не захотел из-за невыгодных обстоятельств. Поэтому он выбрал белую трость и решил работать пешим курьером в своем районе, где ориентируется по памяти.

«Предприятия у нас в городе есть для незрячих, но по факту они почти не берут на работу инвалидов первой группы. Остальные там получают сдельную зарплату — сколько они сделали, столько они получили. Я, в принципе, эти же деньги могу в доставке заработать. Выполню пять-шесть заказов, и будет у меня 1500–2000 рублей. При этом я не привязан к одному месту. Захотел — поработал. Не захотел — не поработал», — объясняет курьер.

Однако с 2025 года в городе начали сносить уличные ларьки, и ориентироваться стало сложнее. Там, где ранее трость упиралась в киоск, уже пустота. Так, на доставку Александр тратит в среднем на 10–15 минут больше, чем его коллеги. Но иногда приходится просить о помощи.

«Я всегда звоню, предупреждаю, объясняю ситуацию. Если домофоны старого формата, ориентируюсь сам. Если сенсорные — прошу помочь. В лифте различаю только объемные буквы, но такие мало где есть. Поэтому чаще я звоню и прошу спуститься. И люди открывают и забирают заказы», — рассказывает курьер.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Следующая мечта — собака-поводырь

Александр долгое время мечтал о своей недвижимости, поскольку сейчас ему приходится жить в одной квартире с пьющими родителями.

Буквально за полтора дня, по словам Елены Тришиной, волонтерам удалось собрать наибольшую часть суммы для покупки квартиры стоимостью в 5,4 млн рублей. Уже 7 ноября была полная сумма для того, чтобы молодой человек мог купить квартиру. Дальше он хотел бы обзавестись собакой-поводырем.

«Даже собаке-поводырю, и той место нужно. Поэтому буду идти до конца, пока не дойду до цели. Но еще я бы хотел, чтобы люди не просто присылали деньги. Лучше, чтобы они писали, звонили, связывались со мной», — говорит Александр.

