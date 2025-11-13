Впервые остался наедине с мамой: в Италии украинка зарезала сына

В Италии украинка убила девятилетнего сына, перерезав ему горло большим кухонным ножом. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой криминальной истории.

Полицию вызвал отец

По данным издания Daily Mail, трагедия произошла в городе Муджа, в провинции Трест. 55-летняя украинка Елена Стасюк совершила преступление в своем доме, после чего попыталась нанести себе увечья.

Полицейские обнаружили тело мальчика вечером 12 ноября после того, как с ними связался отец ребенка. Мужчина, имя которого не разглашается, был разведен. Он забеспокоился за мальчика, так как не смог связаться с экс-супругой.

Родители в разводе

Полицейские, прибывшие в дом, подтвердили смерть мальчика, найденного на полу в ванной, и задержали женщину.

Сообщается, что ребенок был мертв уже несколько часов до прибытия полиции.

Местные СМИ сообщили, что за женщиной следят местные суды и службы психического здоровья. Это был один из первых случаев, когда Стасюк и ее сын остались наедине друг с другом.

После развода родителей мальчик был передан отцу. Однако украинке все же разрешали видеться с сыном.

Полиция Италии Фото: Antonio Melita/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Найти работу было недостаточно»

Полиция продолжает расследование, дело возбуждено по статье об убийстве. Мэр Муджи Паоло Полидори выразил соболезнования семье погибшего ребенка.

По данным издания Il Post, гражданка Украины, по крайней мере в прошлом, лечилась в психиатрическом центре. Неясно, проходит ли она там лечение до сих пор. Семья получала поддержку от социальных служб.

Приходской священник епархии Триеста Андреа Дестради рассказывал, что близко знал подозреваемую, и отмечал, что она долгое время находилась в тяжелой жизненной ситуации.

«У женщины было много слабостей. Она часто приходила ко мне в приход с просьбами о помощи. Ей нужны были дом, работа, но мы, как приход, помогаем многим людям, но не могли решить некоторые проблемы медицинского характера. Просто найти работу в этом случае было недостаточно. Это огромная трагедия», — рассказывает Дестради в комментарии изданию Il Fatto Quotidiano.

Читайте также:

14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына

Голова была в четыре раза больше: потерявшему зрение курьеру купят квартиру

Прижгли утюгом и избили шнуром: детская ОПГ кошмарила поселок

Душила кота и спала в одежде: дочь актрисы терпела отчима-педофила

Сын сбагрил отца психиатру ради дома: врач скорой раскрыл преступную схему

«В морду получишь»: почему чернокожих секс-работниц выкидывают из окон?